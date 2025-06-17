Sahipsizler'in sezon finalinde neler olacak?

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Pervin engellemeye çalışsa da, Azize ile Devran’ın düğününü yapmak için başta Cevdet olmak üzere herkes seferber olur. Kardeşler bu heyecana ortak olurken, her birinin hayatında onları mutlu edecek gelişmeler yaşanır.