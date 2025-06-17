Sahipsizler'in sezon finalinde neler olacak?

KADRODA KİMLER VAR?
Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan gibi önemli isimler yer alıyor.
Sahipsizler dizisinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.
Sahipsizler, yeni bölümüyle 18 Haziran Çarşamba 20.00’de Star’da.