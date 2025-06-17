Sahipsizler'in sezon finalinde neler olacak?

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, sezon finaliyle 18 Haziran Çarşamba akşamı ekranlara gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden detaylar..

Sahipsizler'in sezon finalinde neler olacak? - 1

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, yeni bölümüyle 18 Haziran Çarşamba Star’da ekranlara gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'in sezon finalinde neler olacak? - 2

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Pervin engellemeye çalışsa da, Azize ile Devran’ın düğününü yapmak için başta Cevdet olmak üzere herkes seferber olur. Kardeşler bu heyecana ortak olurken, her birinin hayatında onları mutlu edecek gelişmeler yaşanır. 

Sahipsizler'in sezon finalinde neler olacak? - 3

Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen Meryem, bunun bedelini ödetmek için büyük bir hınç duyar.

Sahipsizler'in sezon finalinde neler olacak? - 4

Hamiyet’in onu gözden çıkardığını düşünen Yavuz, bu durumun nedeni olarak gördüğü Devran’a çok öfkelidir. Geçmişten bugüne Vahap yüzünden büyük acılar çektiğini düşünen Fırat, intikamını almak için bir plan hazırlar.

Sahipsizler'in sezon finalinde neler olacak? - 5

Azize, Devran ve kardeşler en mutlu günlerini gönüllerince yaşarken, başlarına geleceklerden habersizdir.

Sahipsizler'in sezon finalinde neler olacak? - 6

Öte yandan Sahipsizler dizisinin yönetmeni Cem Karcı, ilk sezonun son set gününde çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Sahipsizler'in sezon finalinde neler olacak? - 7

"YAZ SONU GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Cem Karcı, set karesine "Son karne günü! Yaz sonu görüşmek üzere!" notunu düştü.

Ünlü yönetmenin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sahipsizler'in sezon finalinde neler olacak? - 8

KADRODA KİMLER VAR?

Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan gibi önemli isimler yer alıyor.

Sahipsizler dizisinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler, yeni bölümüyle 18 Haziran Çarşamba 20.00’de Star’da.

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