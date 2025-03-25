Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize için kritik adım
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler dizisi, 17. bölümüyle 26 Mart Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden detaylar...
Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler yeni bölümüyle 26 Mart Çarşamba akşamı Star’da izleyici ile buluşacak.