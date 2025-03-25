Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize için kritik adım

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler dizisi, 17. bölümüyle 26 Mart Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden detaylar...

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize için kritik adım - 1

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler yeni bölümüyle 26 Mart Çarşamba akşamı Star’da izleyici ile buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize için kritik adım - 2

26 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek Sahipsizler’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Cemo ve Cevdet, Abbas tarafından alıkonulan kızları kurtarmak için bir operasyona girişir.

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize için kritik adım - 3

Sevilme ve kabul edilme ihtiyacı hisseden Fidan’ın iyi niyeti ve duyguları, Kerem tarafından suistimal edilir. 

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize için kritik adım - 4

Devran’a kızgın olan Azize, hayatındaki tek ve biricik önceliğinin kardeşleri olduğunu söyler. Azize’nin yaşamında değerli bir yer edinmek isteyen Devran için bu sözleri duymak üzücü olur.

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize için kritik adım - 5

İş arkadaşı Mehmet tarafından bir tuzağa düşürülen Zeliha, çok zor anlar yaşar. Azize’nin hayatına girmesiyle Devran’ın ona eskisi gibi değer vermediğini düşünen Vera, büyük bir öfke içindedir. Onu üzenlerden intikam almak için gözü dönen Vera’nın atacağı adım, Azize için kritik bir dönüm noktası olacaktır.

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize için kritik adım - 6

KADRODA KİMLER VAR?

Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Nilsu Yılmaz, Hasan Denizyaran, Nilgün Türksever, Duygu Karaca, Yasemin Szawlowski, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan gibi önemli isimler yer alıyor.

Sahipsizler dizisinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler, yeni bölümüyle 26 Mart Çarşamba 20.00’de Star’da.

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize için kritik adım - 7

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahipsizler dizisinin 16. bölümüne; Azize ile Devran'ın Vera'nın hamilelik haberiyle dağılması ve Berşan'dan gelen telefon damga vurdu.

İŞTE SAHİPSİZLER SON BÖLÜMÜN DETAYLARI

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize için kritik adım - 8

Öte yandan, Sahipsizler dizisinin yıldızları Kaan Mirac Sezen ile Doğa Bayram, bilinmeyenlerini anlattı.

Genç oyuncular, canlandırdıkları karakterleri tek kelimeyle ifade etti.

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