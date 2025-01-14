Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize'nin büyük fedakarlığı

Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler, 8. bölümüyle 15 Ocak Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte Sahipsizler'in yeni bölümünden ayrıntılar...

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize'nin büyük fedakarlığı - 1

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler, yeni bölümüyle 15 Ocak Çarşamba Star’da!

15 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek Sahipsizler’in yeni bölümünün konusu şöyle; Yavuz ve Hamiyet tarafından Mardin'e götürülen Azize, kan davasını sonlandırmak için Devran ile evlenmeye zorlanır.

N-LIFE HABERLERİ

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize'nin büyük fedakarlığı - 2

 Azize'yi kurtarmak için harekete geçen Cevdet ve Cemo ise onun peşinden giderek çok tehlikeli bir işe kalkışırlar. Fidan, Samet ve Balım'ın yetimhaneye götürülmeleri, çocuklar için büyük bir yıkım olur. Kardeşlerinden ayrı düşen Zeliha ise Yusuf'la birlikte onları kaçırmak için plan yapar.

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize'nin büyük fedakarlığı - 3

Fakat ortaya çıkan beklenmedik aksilikler durumu daha da karmaşık hale getirir. Devran ile evlenmek istemeyen Azize başka seçeneğinin olmadığını fark ederken, kardeşlerini kurtarabilmek için aldığı kararla büyük bir fedakarlık yapar.

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize'nin büyük fedakarlığı - 4

Sahipsizler dizisinin kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer, Sacide Taşaner ve Reha Özcan gibi isimler de yer alıyor.

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize'nin büyük fedakarlığı - 5

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği, Cem Karcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'dan oluşan senaryo grubu kaleme alıyor.

Sahipsizler, yeni bölümüyle 15 Ocak Çarşamba 20.00’de Star’da!

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize'nin büyük fedakarlığı - 6

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in 25 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde Azize'nin kardeşlerini korumak için Yavuz'la gitmesi ve kardeşlerin ilk kez ayrı düşmesi damga vurdu.

İşte Sahipsizler 7. bölümde yaşananlar... 

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize'nin büyük fedakarlığı - 7

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Ekranların sevilen dizisi Sahipsizler, 7. bölümüyle TOTAL kategorisinde 7,50 reyting alarak bir kez daha zirveyi kimseye bırakmamıştı.

Güçlü hikayesi, derinlikli karakterleri ve izleyiciyi ekrana kilitleyen unutulmaz sahneleriyle, dizi sosyal medyada da adından söz ettirdi.

Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize'nin büyük fedakarlığı - 8
Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize'nin büyük fedakarlığı - 9
Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize'nin büyük fedakarlığı - 10
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