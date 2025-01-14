Sahipsizler'in yeni bölümünde neler olacak? Azize'nin büyük fedakarlığı

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler, yeni bölümüyle 15 Ocak Çarşamba Star’da!

15 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek Sahipsizler’in yeni bölümünün konusu şöyle; Yavuz ve Hamiyet tarafından Mardin'e götürülen Azize, kan davasını sonlandırmak için Devran ile evlenmeye zorlanır.