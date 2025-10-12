Sahtekarlar dizisi oyuncuları (Konusu ve karakterleri)

Ay Yapım imzalı, yeni dizi "Sahtekarlar", 12 Ekim Pazar günü seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümünde kadro ve karakterlere ilişkin ayrıntılar belli olacak.

Sahtekarlar dizisi oyuncuları (Konusu ve karakterleri)

Başrollerinde Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in yer aldığı, Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı, Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları’nın yönetmenliğini üstlendiği Ay Yapım’ın yeni dizisi Sahtekarlar, sürükleyici, heyecan dolu hikayesiyle 12 Ekim’de izleyicilerle buluşuyor. İlk bölümden paylaşılan yeni tanıtımda mesleği olan avukatlıkta bazı numaralara başvurmak için yeni bir kişi arayışında olan Ertan, Asya’yı gördüğü anda onun aradığı kişi olduğunu anlıyor. Diğer tarafta ise Hidayet Kadir’den bir an evvel kızını kendisine getirmesini istiyor. Asya için "Bu kız on numara bir sahtekar" cümlesini kuran Ertan, onu bu işbirliğine ikna etmeye çalışıyor.

Sahtekarlar dizisi oyuncuları (Konusu ve karakterleri)

SAHTEKARLAR DİZİSİ KONUSU

"Bu hikayede herkes sahtekar" sözünden yola çıkan ve yeni sezonda çok konuşulacak projelerden olmaya aday dizide, bir tarafta baba-oğul avukat olan ve mesleklerinde kimi zaman bazı numaralara başvuran Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz) ile diğer tarafta zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için türlü oyunların içine giren Asya’nın (Hilal Altınbilek) hikayesi anlatılıyor.

Sahtekarlar dizisi oyuncuları (Konusu ve karakterleri)

SAHTEKARLAR DİZİSİ 1.BÖLÜM ÖZETİ

Ertan Aydın, babası Kadir’in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez.. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı’yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Özellikle Kadir acilen bir yardımcı istemektedir çünkü en önemli müvekkili Hidayet Bakizade, varlığından haberdar olduğu ama hiç görmediği kızının bulunması için Kadir’e talimat vermiştir. Kararlı bir şekilde kızının bulunması isteyen Hidayet, herkesin hayatını alt üst edecek fitili ateşlediğinin farkında değildir.


Sahtekarlar dizisi oyuncuları (Konusu ve karakterleri)

Hidayet’in talimatından habersiz Ertan, babası için Aslı’nın yerine geçecek birisini ararken yolları Asya’yla kesişir.. Ertan, Asya’nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur.


Sahtekarlar dizisi oyuncuları (Konusu ve karakterleri)

Asya Madran, babasının gidişiyle, annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış genç bir kadındır. Ayakta kalabilmek için tek başına savaşmaktadır. Bu yüzden, o da mecburen hayatın yan yollarına sapmayı öğrenmiştir. Küçük dolandırıcılıklar yaparak ek gelir elde etmektedir. Bu konuda oldukça iyidir ama yine de elde ettiği para borçlarını kapatmaya yetmemektedir. Üstelik kumar bağımlısı kardeşi Taha yüzünden daha da büyük bir borç batağına düşer, bu kez muhatabı Tefeci Eyüp’tür. Bu yüzden Ertan’ın teklifine “evet” der. Artık birlikte çalışacaklardır.

Hayata ve insanlara karşı güvenlerini çoktan yitirmiş olan Asya ve Ertan kurdukları bu oyunda ayakta kalma mücadelesi verirken farkında olmadan kendi çıkmazlarını yaratacaktır. Çıkarları uğruna kazık atmaktan çekinmeyecek kadar hırslı olan Asya ve Ertan girdikleri bu oyundan zaferle çıkabilecek midir yoksa oyun onları yutacak mıdır?

