Sahtekarlar dizisi oyuncuları (Konusu ve karakterleri)

Asya Madran, babasının gidişiyle, annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış genç bir kadındır. Ayakta kalabilmek için tek başına savaşmaktadır. Bu yüzden, o da mecburen hayatın yan yollarına sapmayı öğrenmiştir. Küçük dolandırıcılıklar yaparak ek gelir elde etmektedir. Bu konuda oldukça iyidir ama yine de elde ettiği para borçlarını kapatmaya yetmemektedir. Üstelik kumar bağımlısı kardeşi Taha yüzünden daha da büyük bir borç batağına düşer, bu kez muhatabı Tefeci Eyüp’tür. Bu yüzden Ertan’ın teklifine “evet” der. Artık birlikte çalışacaklardır.



Hayata ve insanlara karşı güvenlerini çoktan yitirmiş olan Asya ve Ertan kurdukları bu oyunda ayakta kalma mücadelesi verirken farkında olmadan kendi çıkmazlarını yaratacaktır. Çıkarları uğruna kazık atmaktan çekinmeyecek kadar hırslı olan Asya ve Ertan girdikleri bu oyundan zaferle çıkabilecek midir yoksa oyun onları yutacak mıdır?