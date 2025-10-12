Sahtekarlar dizisi oyuncuları (Konusu ve karakterleri)
Ay Yapım imzalı, yeni dizi "Sahtekarlar", 12 Ekim Pazar günü seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümünde kadro ve karakterlere ilişkin ayrıntılar belli olacak.
Başrollerinde Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in yer aldığı, Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı, Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları’nın yönetmenliğini üstlendiği Ay Yapım’ın yeni dizisi Sahtekarlar, sürükleyici, heyecan dolu hikayesiyle 12 Ekim’de izleyicilerle buluşuyor. İlk bölümden paylaşılan yeni tanıtımda mesleği olan avukatlıkta bazı numaralara başvurmak için yeni bir kişi arayışında olan Ertan, Asya’yı gördüğü anda onun aradığı kişi olduğunu anlıyor. Diğer tarafta ise Hidayet Kadir’den bir an evvel kızını kendisine getirmesini istiyor. Asya için "Bu kız on numara bir sahtekar" cümlesini kuran Ertan, onu bu işbirliğine ikna etmeye çalışıyor.