Sahtekarlar dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı: Sahtekarlar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Sahtekarlar dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı. Ay Yapım imzalı "Sahtekarlar" dizisinin senaryosunu Sema Ergenekon yazıyor, yönetmenliğini ise Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları yapıyor.

"Sahtekarlar" dizisi Yargı ekibinin pazar akşamları ekrana getireceği yeni dizi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Sema Ergenekon yazıyor, yönetmenliğini ise Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları yapıyor.

"Bu hikayede herkes sahtekar" sözünden yola çıkan dizide bir tarafta baba, oğul avukat olan Kadir ve Ertan, mesleğinde bazı numaralara başvururken diğer tarafta zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için türlü oyunların içine giren Asya’nın yolları kesişiyor.

USTA OYUNCU HALUK BİLGİNER KADRODA

Son olarak kadrosuna usta oyuncu Haluk Bilginer’in "Kadir" rolüyle katıldığı diziden yayınlanan ilk tanıtım, heyecanı ve temposu yüksek bir hikayenin sinyallerini veriyor.

ERSİN ARICI EYMİR ROLÜYLE KADRODA

Pazar akşamlarına damgasını vuran “Yargı” dizisinin ekibinin imza attığı dizide oyuncu değişikliği yaşandı. Dizinin yeni "Eymir"i Ersin Arıcı oldu.

Ercin Arıcı’nın hayat vereceği Eymir, Asya’nın (Hilal Altınbilek) mahallesinden ona sırılsıklam aşık bir gençtir. Asya’nın kardeşi Taha’nın (Can Bartu Aslan) başını sürekli belaya sokan çete de Eymir’in beraber takıldığı arkadaş grubudur.

