Sahtekarlar dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı: Sahtekarlar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
"Sahtekarlar" dizisi Yargı ekibinin pazar akşamları ekrana getireceği yeni dizi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Sema Ergenekon yazıyor, yönetmenliğini ise Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları yapıyor.