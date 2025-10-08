Sahtekarlar dizisinin yayın tarihi belli oldu

SAHTEKARLAR DİZİSİ KONUSU

“Bu hikâyede herkes sahtekar” sloganıyla yola çıkan yapımda, bir yanda baba-oğul avukatlar Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz), diğer yanda ise ailesine bakmak için zorlu koşullar altında türlü oyunlara başvuran Asya (Hilal Altınbilek) yer alıyor.