Usta oyuncu Haluk Bilginer'in de kadrosunda yer aldığı Sahtekarlar dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dram ve gerilimi bir araya getiren Sahtekarlar dizisi pazar günleri izleyicilerle buluşacak.

Ay Yapım imzalı yeni dizi "Sahtekarlar", 12 Ekim Pazar günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in paylaştığı dizinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları yer alıyor.


Dizinin yayınlanan afişinde Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in uyumu dikkat çekti. Sahtekarlar”da avukat Ertan Aydın rolüne Burak Deniz hayat verecek.

SAHTEKARLAR DİZİSİ KONUSU

“Bu hikâyede herkes sahtekar” sloganıyla yola çıkan yapımda, bir yanda baba-oğul avukatlar Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz), diğer yanda ise ailesine bakmak için zorlu koşullar altında türlü oyunlara başvuran Asya (Hilal Altınbilek) yer alıyor.

Farklı dünyalardan gelen bu karakterlerin yollarının kesişmesiyle birlikte izleyiciyi sürükleyici bir hikaye bekliyor.

