Sahtekarlar dizisinin yayın tarihi belli oldu
Usta oyuncu Haluk Bilginer'in de kadrosunda yer aldığı Sahtekarlar dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dram ve gerilimi bir araya getiren Sahtekarlar dizisi pazar günleri izleyicilerle buluşacak.
Ay Yapım imzalı yeni dizi "Sahtekarlar", 12 Ekim Pazar günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in paylaştığı dizinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları yer alıyor.