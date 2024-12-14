Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin oyuncuları kimler? Şakir Paşa hikayesi gerçek mi?

Dizi; güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı hikayesi ve görkemli prodüksiyonuyla öne çıktı. Uzun bir ön hazırlık sürecinden geçen dizi için 1200 m2’lik alan içerisine iki katlı bir dekor kuruldu ve ailenin hikayesinin önemli bir kısmının geçtiği Büyükada’daki tarihi köşk 7 dönümlük bir platoda, titiz bir çalışmanın sonucunda yeniden tasarlandı. Dekor çalışmalarında 44 kişilik büyük bir ekip görev aldı. Duvar kağıtlarından perdelere birçok kalem dönemine uygun şekilde üretildi, dönem mobilyaları için o yıllara ait parçalar titizlikle seçildi. İzleyicileri zaman yolculuğuna çıkaracak olan dizinin muhteşem dekoru, haftalarca süren bir çalışma ile tamamlanabildi.



