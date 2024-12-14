Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin oyuncuları kimler? Şakir Paşa hikayesi gerçek mi?
Uzun süredir heyecanla beklenen "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar", pazar günleri izleyicilerle buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu açıklanmıştı. Peki, Mucizeler ve Skandallar dizisinin oyuncuları kimler? Şakir Paşa hikayesi gerçek mi?
Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmenliğini Bahadır Karataş’ın yaptığı ve Koray Kerimoğlu ile Ece Erdek Koçoğlu’nun devam edeceği, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı ve ekranlara yeni bir soluk getirecek olan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin ayrıntıları belli oldu.