Sakla Beni dizisinin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu'nun unutulmaz rolleri
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun dizideki performansı merakla bekleniyor. İşte son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan Kaygılaroğlu'nun daha önce rol aldığı diziler ve akıllarda kalan karakterleri...
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı Sakla Beni'de varlıklı bir ailenin oğlu olan Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu heyecanla bekleniyor.