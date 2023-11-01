Sakla Beni dizisinin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu'nun unutulmaz rolleri

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun dizideki performansı merakla bekleniyor. İşte son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan Kaygılaroğlu'nun daha önce rol aldığı diziler ve akıllarda kalan karakterleri...

Sakla Beni dizisinin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu'nun unutulmaz rolleri - 1

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı Sakla Beni'de varlıklı bir ailenin oğlu olan Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu heyecanla bekleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sakla Beni dizisinin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu'nun unutulmaz rolleri - 2

İncila ile karşılaşınca hayatta verdiği tüm kararları sorgulayan Mete karakteri merak ediliyor.  İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun daha önce rol aldığı dizilerden bazıları ve  hafızalara kazınan karakterleri...

Sakla Beni dizisinin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu'nun unutulmaz rolleri - 3

PİS YEDİLİ/ CANBURGER

2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayınlanan "Pis Yedili"de "Canburger" karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, bu dizi ile şöhreti yakaladı.

Sakla Beni dizisinin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu'nun unutulmaz rolleri - 4

YEDİ GÜZEL ADAM /ADİL ERDEM BAYAZIT

Türk edebiyatında önemli yerleri bulunan olan Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan, Adil Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Ali Kutlay, Nuri Pakdil ve Alâeddin Özdenören'in hayatları konu alan "Yedi Güzel Adam" dizisinde, Kaygılaroğlu Adil Erdem Bayazıt'ı canlandırdı.

Sakla Beni dizisinin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu'nun unutulmaz rolleri - 5

SEFİRİN KIZI / GEDİZ IŞIKLI

Kaygılaroğlu, Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı"nda hayat verdiği "Gediz" karakteriyle adından söz ettirdi.

Nare ile Sancar'ın zorlu aşk hikayesinin anlatıldığı dizi, iki sezon boyunca devam etti.

Sakla Beni dizisinin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu'nun unutulmaz rolleri - 6

ÜÇ KURUŞ/ KARTAL ÇAKA

Uraz Kaygılaroğlu, Show TV'de 2021 yılında ekranlara gelen ve tek sezon süren "Üç Kuruş" dizisinde başrolleri Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora ile paylaştı.

Sakla Beni dizisinin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu'nun unutulmaz rolleri - 7

ERŞAN KUNERİ/ İBRAHİM TUMTUM

Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin 80'li yıllarda farklı türlerde filmler çekme hikayesini konu alan dizide hayat verdiği "İbrahim Tumtum" karakteriyle dikkat çekti.

Sakla Beni dizisinin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu'nun unutulmaz rolleri - 8

ELTİLERİN SAVAŞI/ FATİH

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı "Eltilerin Savaşı" filminde "Fatih"e hayat veren Kaygılaroğlu, performansıyla adından söz ettirdi.

Sakla Beni dizisinin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu'nun unutulmaz rolleri - 9

BONUS: AŞIK SHAKESPEARE

Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu, bir süredir "Aşık Shakespeare" adlı tiyatro oyununda başrol oynuyor.

En İyi Film dahil 7 dalda Oscar kazanan kült film Aşık Shakespeare'den uyarlanan oyunda ünlü oyuncu, William Shakespeare'e hayat veriyor.

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