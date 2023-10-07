Sakla Beni dizisinin oyuncuları kimler? (Yeni Star Tv dizisi Sakla Beni'nin konusu ve kadrosu)
“Sakla Beni” dizisinin ilk tanıtımı seyirciyle buluştu. Nadim Güç‘ün yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin ilk tanıtımında başrolleri paylaşacak olan Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asuda Kelebek yer aldı. Peki, Sakla Beni dizisinin oyuncuları arasında başka kimler var? İşte yeni Star Tv dizisi Sakla Beni'nin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler...
Sakla Beni dizisinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Star Tv ekranlarında yer alacak olan dizinin kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar da belli oldu.