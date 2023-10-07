Sakla Beni dizisinin oyuncuları kimler? (Yeni Star Tv dizisi Sakla Beni'nin konusu ve kadrosu)

“Sakla Beni” dizisinin ilk tanıtımı seyirciyle buluştu. Nadim Güç‘ün yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin ilk tanıtımında başrolleri paylaşacak olan Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asuda Kelebek yer aldı. Peki, Sakla Beni dizisinin oyuncuları arasında başka kimler var? İşte yeni Star Tv dizisi Sakla Beni'nin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler...

Sakla Beni dizisinin oyuncuları kimler? (Yeni Star Tv dizisi Sakla Beni'nin konusu ve kadrosu) - 1

Sakla Beni dizisinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Star Tv ekranlarında yer alacak olan dizinin kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Sakla Beni dizisinin oyuncuları kimler? (Yeni Star Tv dizisi Sakla Beni'nin konusu ve kadrosu) - 2

Dizinin ilk tanıtımında dizide yaşanacak aşk üçgeninin kahramanlarından Mete’yi canlandıran Uraz Kaygılaroğlu, İncila’yı oynayan Cemre Baysel ve Naz’a hayat veren Asude Kalebek yer alDI.

Sakla Beni dizisinin oyuncuları kimler? (Yeni Star Tv dizisi Sakla Beni'nin konusu ve kadrosu) - 3

DİZİNİN KADROSU

Dizide ayrıca Tamer Levent, Şenay Gürler, Sevinç Erbulak, Sera Tokdemir, Açelya Devrim Yılhan, Nilüfer Açıkalın, Gökşen Ateş, Ceyda Düvenci, Edip Saner, Sıla Korkmaz ve Emine Umar yer alıyor.

Sakla Beni dizisinin oyuncuları kimler? (Yeni Star Tv dizisi Sakla Beni'nin konusu ve kadrosu) - 4

SAKLA BENİ KONUSU

"Sakla Beni" dizisinde, iki ailenin fertlerinin hazin ve macera dolu hikayesi anlatılacak. Çocuklukları beraber geçen Naz ve İncila‘nın kıskançlıkla örülen hikâyesine, Mete ile evlendirilmeye hazırlanan Naz’ın ruh haline, 2 farklı ailenin birbirinden hırslı üyelerine dizide yer verilecek.

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