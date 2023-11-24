Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak"
Star TV'de perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Sakla Beni dizisinin 23 Kasım'daki 4. bölümüne; Mete'nin İncila'nın gerçek kimliğini öğrenmesi ve kına gecesi akşamı yaşananlar damga vurdu. İşte Sakla Beni yeni bölümdeki olaylar...
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in paylaştığı Sakla Beni, 23 Kasım akşamı 4. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye Mete'nin İncila'ya "Gerdeğe mi gireceksin Naz yerine? Gerçi onu daha önce yaptın" demesi ve Naz'ın kapıda olması damga vurdu.