Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak"

Star TV'de perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Sakla Beni dizisinin 23 Kasım'daki 4. bölümüne; Mete'nin İncila'nın gerçek kimliğini öğrenmesi ve kına gecesi akşamı yaşananlar damga vurdu. İşte Sakla Beni yeni bölümdeki olaylar...

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 1

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in paylaştığı Sakla Beni, 23 Kasım akşamı 4. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye Mete'nin İncila'ya "Gerdeğe mi gireceksin Naz yerine? Gerçi onu daha önce yaptın" demesi ve Naz'ın kapıda olması damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 2

METE, MERCAN'IN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Sakla Beni son bölümde; karşısında aşık olduğu Mercan'ı gören ve adının İncila olduğunu öğrenen Mete şoke oldu.

İncila ile tanışmak için elini uzatan Mete, "Demek nişanlımı dize getiren kadın sensin. Hayatımın şokunu yaşıyorum sayende" dedi.

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 3

"NAZ KOYNUNDA BESLEDİĞİ YILANI TANIYACAK"

Naz'ı kendi ailesiyle kahvaltıya götürmek isteyen Mete, İncila'nın kahve yapmasını söyledi. Naz hazırlanmaya gidince İncila'nın yanına giden Mete, "Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hem bana hem Naz'a gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsun. Planladın hepsini. Akşam koynumdan çıktın, sabah burada barış elçisi gibi anlayamıyorum" dedi.

"Hiçbir şey olmamış gibi davranalım. Naz gelecek şimdi" diyen İncila'ya "Her şey ortaya çıkacak zaten. Naz koynunda beslediği yılanı tanıyacak" dedi.

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 4

İkilinin arasındaki gerginlik tırmanırken, Naz aşağıya indi. Naz'ın annesi Filiz de kahvaltıya gitmek isteyince İncila, Mete, Naz ve Filiz yalıya gitti.

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 5

GÜLTEN, İNCİLA'YI HATIRLADI

Kahvaltı öncesi Ziya'nın elini öpen Naz, ondan özür diledi. Ardından sofraya oturduklarında İncila'nın Naz'a servis yapmasını herkes yadırgarken; Gülten de sofraya geldi.

İncila'yı tanıyan Gülten, "Sen Naz'ın eziyet ettiği küçük kız değil misin? Mete çok üzülürdü, çok severdi onu" dedi. Filiz, buna tepki gösterirken; Mete konuyu değiştirdi.

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 6

METE DÜĞÜN TARİHİNİ ERKENE ÇEKTİ

Mete'nin "Düğünü haftaya yapmaya ne dersiniz?" diye sormasıyla Filiz çılgına dönerken; Gülten de "Ben bu evlilik olmayacak dedikçe siz gaza basıyorsunuz. Bu düğüne bu evde yaşarlarsa izin veririm" sözleriyle Mete ve İncila ile odasına gitti.

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 7

Filiz ile Belgin, baş başa konuşmaya gittiklerinde Filiz, "En yakın arkadaşını babanla fingirderken görsen ne hissederdin?" dedi. Onda deve kini olduğunu söyleyen Belgin ise "Babanı elinden almaya niyetim yok ama istesem yapardım. Hala da geç değil. Çocukları senden daha çok düşünüyorum, muhattabın benim" ifadelerini kullandı.

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 8

NAZ'IN GELİNLİK KOLEKSİYONU

Yıllar boyu hazırlattığı gelinliklere bakmak isteyen Naz, birini İncila'ya denetti. Naz, onu kıskanırken; İncila da karşısında Mete'nin olduğunu hayal etti.

Naz seçtiği gelinliği denerken, İncila ona "Başka biri olma ihtimalini nasıl kabulleniyorsun?" diye sordu. Naz da "Başkalarıyla kıyaslayamazsa benim değerimi nasıl anlayacak. Mete de bensiz yapamaz bakma, yani onun için dünya bir yana ben bir yana" dedi.

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 9

METE, NAZ'IN KAPISINA DAYANDI

Müberra, İncila'yı eniştesinin bulduğu adamla evlendirmek için sıkıştırırken; Mete de içmeye gitti.

Mete ile evlendiğinde olabilecek kötülükleri düşünen Naz, bunları İncila ile paylaştı. Bütün gece içen Mete ise soluğu Naz'ın kapısında aldı. Emine'den onun uyuduğunu duyunca İncila'yı çağıran Mete, "Özledim. Ama seni değil, Naz'ı" dedi ardından İncila'ya yaklaştı. İncila onu yollamaya gelirken aşağıya inen Filiz, onu kovduktan sonra İncila'ya da gözdağı verdi.

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 10

FİLİZ'DEN SEYRAN FERİT ÖRNEĞİ

Mete, Naz'ın Londra'dan gelen Ozan'ı karşılarken; Filiz de kızıyla yalıda oturup oturmayacağı konusunda iddiaya girdi.

Filiz'in "Bak o Seyran'a Ferit ile ikinciye evlendi. Düğünü kaç gün konuşuldu. O görgüsüz babası bile arsalar, evler neler aldı Korhan Ailesi'nden" sözleri dikkat çekti.

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 11

OZAN'DAN İNCİLA'YA YAKIN İLGİ

İncila'dan etkilenen Ozan, su içerken onunla flört etmeye çalışırken; Mete geldi. Filiz, Naz'ın nerede yaşayacağı konusunda gerginlik yaratırken; Ozan'ın İncila ile yakından ilgilenmesi Mete'yi kızdırdı.

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 12

METE VE NAZ YALIYA YERLEŞECEK

Düğün mekanını İncila ve Ozan ile birlikte seçen Mete ile Naz; Mete'nin "Annem onlarla yaşamamız şartıyla doktor tedavisini kabul etmiş" sözleriyle büyük bir kriz yaşadı.

Ozan, Naz'a "Krizi fırsata çevir, kendine bir ev aldır" diyerek ikna ederken; Mete, İncila'nın "Ben hiç ikiyüzlülük yapmadım" diye üzerine gitti.

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 13

Naz, Mete'ye "Beni o evde ezdirmeyeceksin ve bana bir ev alacaksın" diye şartlarını sundu.

Filiz ise bunu duyup çıldırırken; Ozan da Mete'ye İncila'yı yanında götürmek istediğini ve onun masum numarası yaptığını anladığını ifade etti.

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 14

NAZ'IN KINASI İNCİLA'YA YAKILDI

Akşam kına gecesinde Belgin'in kınayı yakma fikrine sıcak bakmasını kabul etmeyen Filiz, bunu Füsun'dan rica etti.

Kına gecesinde eğlence başlarken, bindallı giymek istemeyen Naz, İncila'dan rica etti. Ona kıyafeti zorla giydirip içeri yollayan Naz, ortaya çıkmasın diye yüzüğünü de ona taktı. Kendi de siyah dansçı kostümü giyen Naz, çok eğleneceklerini söyledi.

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 15

İNCİLA'DAN METE'YE TOKAT

Bindallı ile kına seremonisinin ortasında kalan İncila, Mete'nin kendisini omzuna atıp kaçırmasıyla şoke oldu.

İçeride duvağı açınca karşısında İncila'yı gören Mete, "Sen ne çeşit bir manyaksın? Kızın yerine kına mı yaktırdın kendine, sırada ne var gerdeğe mi gireceksin onun yerine? Gerçi onu daha önce yaptın" dedi. İncila da bu sözler üzerine ona tokat attı. Naz da bu anlara şahit oldu.

Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak" - 16

Mete, Naz ve İncila arasında yaşananlara sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Naz her yerde terör estiren şımarık bir kız çocuğuyken arkasından iş çevrilen birine dönüştü"
"Bir gelinin en güzel anını İncila'ya kaptırdın Naz"
"Naz'ın intikamı acı olur bence"
"İncila mı yoksa Mete mi daha suçlu kararsız kaldım"
"Naz duydu her şeyi"
"Mete söyleyemese de aklı hala İncila'da"
"Yalı Çapkını göndermesi çok iyiydi"
"İncila üzülmesin artık yeter"
"Naz'ın yapacaklarından korkuyorum"

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