Sakla Beni'de Mete ve İncila'ya Naz sürprizi! "İntikamı acı olacak"

"NAZ KOYNUNDA BESLEDİĞİ YILANI TANIYACAK"

Naz'ı kendi ailesiyle kahvaltıya götürmek isteyen Mete, İncila'nın kahve yapmasını söyledi. Naz hazırlanmaya gidince İncila'nın yanına giden Mete, "Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hem bana hem Naz'a gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsun. Planladın hepsini. Akşam koynumdan çıktın, sabah burada barış elçisi gibi anlayamıyorum" dedi.

"Hiçbir şey olmamış gibi davranalım. Naz gelecek şimdi" diyen İncila'ya "Her şey ortaya çıkacak zaten. Naz koynunda beslediği yılanı tanıyacak" dedi.