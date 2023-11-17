Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum"

Star TV'nin perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizisi Sakla Beni, 16 Kasım akşamı 3. bölümüyle ekranlara geldi. Naz, Mete ve İncila'nın hikayesinin anlatıldığı diziye Mete'nin İncila'nın kim olduğunu öğrenmesi damga vurdu. İşte Sakla Beni yeni bölümde yaşananlar...

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 1

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu, başrollerini Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Sakla Beni, 16 Kasım Perşembe akşamı 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Naz'ın Mete'yi kaybetme korkusu yaşaması ve İncila'nın kimliğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 2

İNCİLA, NAZ'DAN SAKLANDI

Sakla Beni son bölümde; Mete'nin kapıyı açmaya geleceğini duyan İncila, dolabın arkasına saklanırken Naz içeri girdi.

Naz, Mete'nin evde yalnız olduğuna inanmasa da onunla birlikte evden çıktı. Bu sırada İncila da odada kilitli kaldığı için geçmişi hatırladı.

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 3

GÜLTEN'DEN METE'YE ZOR SORU

Dedesi Ziya'nın evine giden Mete, evlilik sözleşmesi için ortalığı birbirine katarken Gülten aşağıya indi. Naz'ın kendisine söylediklerini anlatan Gülten, oğluna dönüp "Sen bu kızı gerçekten seviyor musun?" diye sordu.

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 4

NAZ NİŞANI ATTI

Annesine cevap veremeyen Mete, İncila'yı düşünürken Naz da "Sen düşünmeye devam et Mete" diyerek yüzüğü fırlattı. Naz'a sinirlenen Mete, "Eğer şimdi beni bırakıp gidersen peşinden gelmem" dedi.

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 5

Bunun üzerine Naz da kendi evine döndü. Kızının yüzük attığını öğrenip çılgına dönen Filiz, onun "Senin yüzünden batan şirketleri kurtarmak için beni evlendirmek istiyorsun" demesiyle Naz'a tokat attı.

Çılgına dönen Naz, İncila'yı sorarken; Atıf, çocuklarının benzin istasyonlarını batırdığını öğrenip esip gürledi.

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 6

Mete'nin ailesini ikna etmek isteyen Filiz, babası Atıf ve Ziya Bey'in inadını kırmak için bir restoranda buluşmak üzere yer ayırttı.

Mete kendisini gelip odadan çıkarttıktan sonra evde olanları duyan İncila ise onunla güzel bir restorana yemeğe gitti.

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 7

METE VE İNCİLA YENİDEN BULUŞTU

Mete'nin kendisini merak ettiği için etrafında olduğunu söyleyen İncila, "Sen nişanlısın bu çok yanlış. Ben bunu kabul edemem. Bu son buluşma" dedi. İkili güzel vakit geçirirken Naz da İncila'nın odasını karıştırdı. Çocukken İncila ve Mete ile çekilen fotoğraflarını bulan Naz, "Geberin" dedi. Ardından da İncila'nın kıyafetlerini parçaladı.

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 8

ZİYA VE ATIF ANLAŞTI

Bu sırada Ziya ve Atıf'ın aileleri de Mete ile İncila'nın gittiği restoranda yemek için buluştu. Evlilik sözleşmesi konusunda büyükler anlaşırken, Mete de garsonun yardımıyla kimseye görünmeden İncila ile mekandan ayrıldı.

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 9

Ailesinden habersiz eğlenmeye giden Naz, İncila ile teknede giden ve Boğaz gezintisine çıkan Mete'ye mesaj attı.

Eve alkollü gelen Naz'ı yakalayan Filiz, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafları silmesi için onu uyarırken; İncila da Mete ile keyifli vakit geçirdi.

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 10

Mete'ye yıllar önce ona verdiği bilekliği geri veren İncila, "Rüya bitti. Balkabağına dönüşme vakti" deyip eve döndü. İncila, Naz'ı yatağında görünce şoke oldu.

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 11

"NAZ SENİN KADERİN"

Yalıya dönen Mete ise Belgin teyzesinin konuşma isteğine karşı çıksa da onu dinlemek zorunda kaldı. Belgin'in sitemine "Ben galiba aşık oldum" karşılığını verdi. Belgin ise bu duruma tepki gösterip "Ne dersen de Naz senin kaderin" dedi.

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 12

NAZ VE İNCİLA'NIN AŞK ACISI

Aynı anlarda İncila'ya Mete'nin onu umursamadığından bahseden Naz, "Ben onsuz olmadım ki hiç. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. O olmazsa ben de ölünce nereye gidiliyorsa oraya giderim" dedi.

Gözyaşlarına boğulan İncila ise "Seni bu halde görmek kolay mı sanıyorsun Naz? Ben senin Mete'yi bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Kendine gel, ayağa kalk. Naz bu değil. Bir kağıt parçası yüzünden değer mi bitirmeye? Değmez, Mete'yi ara çağır. Halledin" dedi.

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 13

METE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

İncila'yı dinleyen Naz, Mete'yi çağırıp olayları abarttığını söyledi. Bu sırada Mete, Naz'a başka birine aşık olduğunu itiraf etmeye çalışırken İncila, "Bir şey içer misiniz?" diye içeri geldi.

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 14

Mete'nin Mercan'ın İncila olduğunu öğrenmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Mete şok oldu"
"Mete için değer miydi İncila?"
"Ortalık karışacak"
"Hikaye şimdi başlıyor"
"Mete, İncila'ya fena tutuldu"
"Cemre Baysel döktürüyor adeta"
"Mete her şeyi öğrendi, yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum"
"Mete öğrendi ama esas Naz öğrendiğinde kıyamet kopacak"
"İncila hep Naz'ı kıskanmış"
"Naz'a çok üzüldüm, en sevdiği iki insan ona ihanet ediyor"

Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum" - 15

SAKLA BENİ 4. BÖLÜM FRAGMANI

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