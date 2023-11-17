Sakla Beni'de Mete'ye İncila şoku! "Yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum"
Star TV'nin perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizisi Sakla Beni, 16 Kasım akşamı 3. bölümüyle ekranlara geldi. Naz, Mete ve İncila'nın hikayesinin anlatıldığı diziye Mete'nin İncila'nın kim olduğunu öğrenmesi damga vurdu. İşte Sakla Beni yeni bölümde yaşananlar...
Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu, başrollerini Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Sakla Beni, 16 Kasım Perşembe akşamı 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Naz'ın Mete'yi kaybetme korkusu yaşaması ve İncila'nın kimliğinin ortaya çıkması dikkat çekti.