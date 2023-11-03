Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı"

İNCİLA, METE'NİN EVİNDE

Kolyeyi tamir için giden İncila, ustayı beklerken soluğu Mete'nin evinde aldı. Onunla yemek hazırlayan İncila, kendini Mercan olarak tanıttı. Yemek yiyip muhabbet eden ikiliden Mete, teyzesinin telefonuna cevap vermedi. Sonrasında da gündüz İncila'nın denediği elbiseyi ona hediye etti. Gözyaşlarına boğulan İncila, ona teşekkür etti.



İncila'ya ilk kez biriyle birlikte olup olmayacağını soran Mete, bu sorumluluğu alamayacağını ifade etti. Bunun üzerine İncila da "Bu benim sorumluluğum, sadece seninle yaşamak istiyorum. Sen bana bu geceyi özel olarak hatırlayacağına söz ver" dedi. Mete de bunu kabul etti.