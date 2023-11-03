Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı"
Star TV ekranlarının yeni dizisi "Sakla Beni" 2 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı dizinin ilk bölümüne; İncila'nın Mete'ye olan aşkı damga vurdu.
Senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu "Sakla Beni" dizisi, 2 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı; kadrosunda Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Kamil Güler ve Tamer Levent gibi oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümüne Ömer ve Gamze’nin tanışması ve birbirinden etkilenmesi damga vurdu.