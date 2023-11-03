Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı"

Star TV ekranlarının yeni dizisi "Sakla Beni" 2 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı dizinin ilk bölümüne; İncila'nın Mete'ye olan aşkı damga vurdu.

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 1

Senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu "Sakla Beni" dizisi, 2 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı; kadrosunda Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Kamil Güler ve Tamer Levent gibi oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümüne Ömer ve Gamze’nin tanışması ve birbirinden etkilenmesi damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 2

İNCİLA VE NAZ'IN TANIŞMASI

Sakla Beni'nin ilk bölümünde; halasıyla birlikte köşke gelen İncila'nın yıllar önce Naz'la ilk tanışması ve Naz'ın ona sahiplenmesi dikkat çekti.

Ardından Naz'ı uyandırmak için tüm hazırlıkları tamamlayan İncila, Naz'ın annesi Filiz Hanım'ı oyalayıp onun odasına girdi. Naz'ın gece eve birlikte geldiği Erhan'ı da kimse görmeden dışarı çıkardı.

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 3

Mete'nin telefonuyla mutluluktan havalara uçan Naz, "Çocuktuk, gençtik. Hayatını yaşasın dedik. Mezara kadar mı bekleyeceğim ben onu?" dedi.

Kahvaltıya inen Naz, İncila'nın kendisine hazırladığı tabağı beğenmeyip söylenirken; Atıf Bey kahvaltıya indi.

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 4

METE, TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Herkes kahvaltıya başladığı sırada Belgin aradı ve Mete'nin döndüğünü, akşam hayırlı bir iş gelmek istediklerini söyledi.

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 5

Çocukken Mete ile yaşadıklarını hatırlayan Naz, bayıldı. Ayıldığı gibi de "Mete geliyor, hazırlanmam lazım. Evleniyorum ben" diye bağırdı.

Hazırlıklara başlayan Naz, İncila'dan elbisesini almaya gitmesini ve denemesini istedi.

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 6

İNCİLA İLE METE KARŞI KARŞIYA

Türkiye'ye yeni gelen Mete, takım elbise almaya gittiği mağazada Naz'ın elbisesini almaya giden İncila ile karşılaştı.

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 7

İncila'yı denediği kırmızı elbise ile çok beğenen Mete, onunla muhabbet etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İkisi aynı anda mağazadan çıkarken Mete özel birine hediye alacağını söyleyerek ondan yardım istedi.

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 8

METE'DEN İNCİLA'YA DAVET

Elbise seçmeye çalışan İncila, başarılı olamayınca Mete'den seçim yapmasını rica etti. Seçtiği kırmızı elbiseyi giyen İncila'yı gören Mete, "Çok güzel olmuşsun" diyerek onu tatlı yemeye davet etti. 

Bunu kabul etmeyen İncila'nın gitmesine izin vermeyen Mete, numarasını ve adresini yazıp "Eğer gelecek olursan emrine amade olmak isterim" diyerek onu evine davet etti.

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 9

Bir şey söylemeden köşke geri dönen İncila, Naz'ın isteklerini yerine getirirken onun "Bu akşam bir aksilik çıkacak diye çok korkuyorum. Sen bana bol bol dua et. Yetim duası tutarmış" sözlerine içerledi.

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 10

O sırada yalıya giden Mete, teyzeleri ve dedesiyle hasret giderirken evlenme kararından emin olduğunu söyledi. Sonrasında onu bekleyen annesine gidip sarıldı.

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 11

İncila'ya aldırdığı elbiseyi deneyen Naz, fermuar yerinden atan dikişi görünce çılgına döndü. İncila'yı Naz'ın elinden halası ve Filiz Hanım zor aldı.

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 12

METE, İSTEME TÖRENİNE GELMEDİ

Akşam olduğunda Mete'nin ailesi köşke gitti. Herkese "Hoş geldiniz" diyen Naz, Mete'nin gelmeyişiyle hayal kırıklığına uğradı.

Gizlice onları dinleyen İncila ise Mete'nin davetini düşünürken; öfkeden deliye dönen Naz onun yanına geldi. Ardından kendisine uğur getiren kopmuş kolyesini yaptırması için İncila'ya emir verdi.

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 13

İNCİLA, METE'NİN EVİNDE

Kolyeyi tamir için giden İncila, ustayı beklerken soluğu Mete'nin evinde aldı. Onunla yemek hazırlayan İncila, kendini Mercan olarak tanıttı. Yemek yiyip muhabbet eden ikiliden Mete, teyzesinin telefonuna cevap vermedi. Sonrasında da gündüz İncila'nın denediği elbiseyi ona hediye etti. Gözyaşlarına boğulan İncila, ona teşekkür etti.

İncila'ya ilk kez biriyle birlikte olup olmayacağını soran Mete, bu sorumluluğu alamayacağını ifade etti. Bunun üzerine İncila da "Bu benim sorumluluğum, sadece seninle yaşamak istiyorum. Sen bana bu geceyi özel olarak hatırlayacağına söz ver" dedi. Mete de bunu kabul etti.

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 14

NAZ'DAN METE'YE ÖPÜCÜK

İkili muhabbet ederken halası arayan İncila, telefonu açması gerektiğini söyledi. Ardından ortadan kaybolan İncila, Naz'ın kolyesini alıp köşke döndü.

İncila, Naz'ın boynuna kolyeyi takar takmaz Mete de oraya geldi. Koşarak kapıyı açan Naz, Mete'yi öperken İncila onları gördü.

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 15

Mete'nin İncila'dan etkilenmesine dizideki oyuncuların performansına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Naz gerçekten çok farklı bir karakter"
"Birinin aşkı, başka birinin acısı olabiliyor"
"Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'i çok özlemişiz"
"İncila sırf ona çocukken iyi davranan tek kişi diye senelerdir görmediği Mete'ye aşık"
"Mete içten içe hatırladı"

Sakla Beni'ye İncila'nın aşkı damga vurdu! "Mete içten içe hatırladı" - 16

SAKLA BENİ 2. BÖLÜM FRAGMANI

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