Sanatçı Dilberay'ın hayatını anlatan Dilberay filmi nerede çekildi? Dilberay oyuncu kadrosunda kimler var?
Halk müziği sanatçısı Dilber Ay'ın yaşamını beyaz perdeye aktaran "Dilberay" filmi, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Dilber Ay'ın kadrosu ve konusunu araştırıyo. Peki, sanatçı Dilberay'ın hayatını anlatan Dilberay filmi nerede çekildi? Dilberay oyuncu kadrosunda kimler var?
Yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı "Dilberay", zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, müziğiyle insanlara ses olan Dilberay'ın hayat hikayesini işliyor.Dilberay'ı Büşra Pekin'in canlandırdığı filmin başrollerinde Ayberk Pekcan ile Nursel Köse, Zeliha Kendirci ve Selen Uçer oynadı.