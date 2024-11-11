Sanatçı Dilberay'ın hayatını anlatan Dilberay filmi nerede çekildi? Dilberay oyuncu kadrosunda kimler var?

Halk müziği sanatçısı Dilber Ay'ın yaşamını beyaz perdeye aktaran "Dilberay" filmi, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Dilber Ay'ın kadrosu ve konusunu araştırıyo. Peki, sanatçı Dilberay'ın hayatını anlatan Dilberay filmi nerede çekildi? Dilberay oyuncu kadrosunda kimler var?

Sanatçı Dilberay'ın hayatını anlatan Dilberay filmi nerede çekildi? Dilberay oyuncu kadrosunda kimler var? - 1

Yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı "Dilberay", zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, müziğiyle insanlara ses olan Dilberay'ın hayat hikayesini işliyor.Dilberay'ı Büşra Pekin'in canlandırdığı filmin başrollerinde Ayberk Pekcan ile Nursel Köse, Zeliha Kendirci ve Selen Uçer oynadı.

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Sanatçı Dilberay'ın hayatını anlatan Dilberay filmi nerede çekildi? Dilberay oyuncu kadrosunda kimler var? - 2

Filmin senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Mert Savaş kaleme aldı. Dilberay filmi, Adana, Sakarya ve İstanbul'da çekildi.

Sanatçı Dilberay'ın hayatını anlatan Dilberay filmi nerede çekildi? Dilberay oyuncu kadrosunda kimler var? - 3

DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.

"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Sanatçı Dilberay'ın hayatını anlatan Dilberay filmi nerede çekildi? Dilberay oyuncu kadrosunda kimler var? - 4

Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü.

Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı.

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