Seda Sayan'a başvuran Ayşe'nin eski eşi Ali'yle barışma çabası sosyal medyada da çok konuşuldu: Benim için süsleniyor?

EŞİNDEN ŞİİRLİ MESAJ

Yazdığı şiiri stüdyoya ileten eski eş Ali, "Ben senin aşkını istemiyorum. Sen gittiğinde mevsim bahardı. Geçmişten bu güne sadece anılar kaldı. Şevkate, sevgiye lüzum kalmadı. Ben senin aşkını istemiyorum. Sanmaki muhtacım artık ben sana. İstemem ellerini avucumda, yeterki iz kalmasın bana. Ben senin aşkını istemiyorum. Ben sana gelmiştim koşarcasına, yüreğim bu tenden çıkarcasına. Terk edip giderken beni kaçarcasına, ben senin aşkını istemiyorum " sözleriyle eski eşinin teklifini reddeti.