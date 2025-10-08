Sefa Soyalp'in kaybınca cinayet şüphesi: Babası ve üye annesinin yok ettiği iddia edildi
Müge Anlı’nın programında yeniden gündeme gelen Sefa Soyalp vakası, tüyler ürperten detaylarıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç adamın kaybolmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, ailesinin çevresindekilere “yurtdışına gitti” şeklinde açıklamalar yapması, şüpheleri daha da derinleştirdi.
2018 yılında kaybolan Sefa Soyalp'den 7 senedir haber alınamıyor. Amca Muharrem Soyalp, "Ailesi yıllarsa sanki Sefa kayıp değilmiş gibi davrandı" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinden yardım istedi. Abisinden şüphelendiğini söyleyen Muharrem Soyalp'in iddialarının ardından Sefa'nın babası ve üvey annesi canlı yayına katıldı.