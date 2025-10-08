Sefa Soyalp'in kaybınca cinayet şüphesi: Babası ve üye annesinin yok ettiği iddia edildi

SENELERCE YURTDIŞINDA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Canlı yayına katılan baba Murat Soyalp ve üvey anne Feray Hanım, oğullarının hayatta olduğunu ve Kanada veya başka bir ülkeye gitmiş olabileceğini iddia ederek kafa karıştırdı. Program sunucusu Müge Anlı'nın ekibi, Sefa'nın babası Murat Bey'e ilk ulaştıklarında, babanın "Oğlum kayıp değil, ben görüşüyorum. Amcasıyla aramızda mal problemi var, o yüzden size başvurmuştur!" dediğini aktardı.





