Sefa Soyalp'in kaybınca cinayet şüphesi: Babası ve üye annesinin yok ettiği iddia edildi

Müge Anlı’nın programında yeniden gündeme gelen Sefa Soyalp vakası, tüyler ürperten detaylarıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç adamın kaybolmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, ailesinin çevresindekilere “yurtdışına gitti” şeklinde açıklamalar yapması, şüpheleri daha da derinleştirdi.

2018 yılında kaybolan Sefa Soyalp'den 7 senedir haber alınamıyor. Amca Muharrem Soyalp, "Ailesi yıllarsa sanki Sefa kayıp değilmiş gibi davrandı" diyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinden yardım istedi. Abisinden şüphelendiğini söyleyen Muharrem Soyalp'in iddialarının ardından Sefa'nın babası ve üvey annesi canlı yayına katıldı.

SENELERCE YURTDIŞINDA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Canlı yayına katılan baba Murat Soyalp ve üvey anne Feray Hanım, oğullarının hayatta olduğunu ve Kanada veya başka bir ülkeye gitmiş olabileceğini iddia ederek kafa karıştırdı. Program sunucusu Müge Anlı'nın ekibi, Sefa'nın babası Murat Bey'e ilk ulaştıklarında, babanın "Oğlum kayıp değil, ben görüşüyorum. Amcasıyla aramızda mal problemi var, o yüzden size başvurmuştur!" dediğini aktardı.


Murat Soyalp ise bu iddialara karşı çıkarak, "Evet size "Oğlum yurtdışında!"dedim ama "Oğlumla görüşüyorum!" demedim!" şeklinde bir savunma yaptı.

TUTARSIZ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Genç adamın kaybolmasının ardından geçen yıllar boyunca ailesinden net bir açıklama gelmemesi, cinayet şüphesini güçlendirdi. Son programda ortaya atılan iddialara göre, Sefa Soyalp’in babası ve üvey annesi, kayboluş sürecinde tutarsız ifadeler vererek soru işaretlerini artırdı. Bazı görgü tanıkları, Soyalp’in evden ayrıldıktan sonra bir daha görülmediğini, aile bireylerinin ise olayın ardından şüpheli davranışlar sergilediğini öne sürdü.

