Selahattin Paşalı, Ömer dizisinde imamın oğlunu canlandıracak

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Ömer, 9 Ocak Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu edinen dizide, Selahattin Paşalı 'Ömer' karakterini canlandıracak.
Ömer, İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden olan bir semtte babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile birlikte yaşar. Reşat yaşadıkları mahallenin cami hocasıdır. Ömer de aynı camide kadrosuz müezzin olarak görev yapmaktadır. Bir süredir de mahallenin ilköğretim okulunda geçici olarak din derslerine girmektedir.
Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'nın yeni canlandıracağı karakter kadar özel hayatı da merak ediliyor. İşte Selahattin Paşalı'nın biyografisi...
2 Şubat 1990 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaya geldi. 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü'nün altyapısında basketbol oynadı. Lisans eğitimini Macaristan Budapeşte'de sanat yönetimi bölümünde tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Craft Tiyatro'da oyunculuk eğitimi aldı.
İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2017 yılında 'Kalp Atışı' dizisinde 'Alp Sungur' karakterini oynayarak yaşadı.
Ardından 2018 yılında 'Bir Umut Yeter' dizisinde, 2019 yılında 'Leke' dizisinde, 2020 yılında 'Babil' dizisinde, 2021 yılında 'Aşk 101' dizisinde oynadı. 2022 yılında 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı internet dizisinde başrolde oynadı.
Uzun yıllar birlikte olduğu Lara Tümer ile 2022'de dünyaevine giren Selahattin Paşalı'nın Pera adında bir kızı var.