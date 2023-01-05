Selahattin Paşalı, Ömer dizisinde imamın oğlunu canlandıracak

CAMİ MÜEZZİNİ ÖMER

Ömer, İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden olan bir semtte babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile birlikte yaşar. Reşat yaşadıkları mahallenin cami hocasıdır. Ömer de aynı camide kadrosuz müezzin olarak görev yapmaktadır. Bir süredir de mahallenin ilköğretim okulunda geçici olarak din derslerine girmektedir.