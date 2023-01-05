Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ekranlara döndü

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Ömer'in başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın biyografisi ve daha önce rol aldığı diziler de merak ediliyor. İşte Selahattin Paşalı hakkında merak edilenler...

Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ekranlara döndü - 1

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Ömer, 9 Ocak Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ekranlara döndü - 2

ÖMER VE GAMZE'NİN ZORLU AŞKI

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen süren aşklarını konu edinen dizide, Selahattin Paşalı 'Ömer' karakterini canlandıracak.

Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ekranlara döndü - 3

CAMİ MÜEZZİNİ ÖMER

Ömer, İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden olan bir semtte babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile birlikte yaşar. Reşat yaşadıkları mahallenin cami hocasıdır. Ömer de aynı camide kadrosuz müezzin olarak görev yapmaktadır. Bir süredir de mahallenin ilköğretim okulunda geçici olarak din derslerine girmektedir.

Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ekranlara döndü - 4

Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'nın yeni canlandıracağı karakter kadar özel hayatı da merak ediliyor. İşte Selahattin Paşalı'nın biyografisi...

Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ekranlara döndü - 5

ÜNİVERSİTEYİ MACARİSTAN'DA OKUDU

2 Şubat 1990 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaya geldi. 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü'nün altyapısında basketbol oynadı. Lisans eğitimini Macaristan Budapeşte'de sanat yönetimi bölümünde tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Craft Tiyatro'da oyunculuk eğitimi aldı.

Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ekranlara döndü - 6

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2017 yılında 'Kalp Atışı' dizisinde 'Alp Sungur' karakterini oynayarak yaşadı.

Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ekranlara döndü - 7

BİRÇOK PROJEDE BOY GÖSTERDİ

Ardından 2018 yılında 'Bir Umut Yeter' dizisinde, 2019 yılında 'Leke' dizisinde, 2020 yılında 'Babil' dizisinde, 2021 yılında 'Aşk 101' dizisinde oynadı. 2022 yılında 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı internet dizisinde başrolde oynadı.

Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ekranlara döndü - 8

BİR ÇOCUK BABASI

Uzun yıllar birlikte olduğu Lara Tümer ile 2022'de dünyaevine giren Selahattin Paşalı'nın Pera adında bir kızı var.

N-LIFE HABERLERİ

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