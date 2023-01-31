Selahattin Paşalı'dan 'Ömer' paylaşımı

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE ÇOK YAKIN BİR HİKAYE"

Öte yandan Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ilgili "Farklı bi iş, farklı bi hikaye... Böyle bir açık da vardı bence. Oldukça da gerçek. Bizim kültürümüze, aile yapımıza çok yakın bir hikaye. Normalde belki diğer işlerde daha fazla aksiyon var her anlamda. Bizse bunun tam tersi, bu naif hikayeyi, bu naif insanları, anlara çok dikkat ederek çok gerçek bir yerden oynamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.