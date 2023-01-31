Selahattin Paşalı'dan 'Ömer' paylaşımı

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahallenin müezzini Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu eden 'Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Dizide Ömer karakterine hayat veren Selahattin Paşalı, son paylaşımıyla gündem oldu.
Rol arkadaşı Gökçe Bahadır ile çekilen sahnesinde poz veren ünlü oyuncu, bu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
Selahattin Paşalı, paylaşımına "Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir" notunu düştü.
Paşalı'nın pozuna eşi Lara Paşalı da kayıtsız kalamadı. Lara Paşalı, eşine "Aşk" diye yorum yaptı.
Selahattin Paşalı'nın Ömer dizisinde ablası 'Nisa' karakterini oynayan Merve Dizdar da oyuncu arkadaşına güneş ve nazar boncuğu emojisiyle yorum yaptı.
Star TV'de pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Ömer dizisinin 30 Ocak akşamı yayınlanan 4. bölümünde; Gamze'ye evlilik teklif eden Ömer, reddedilmenin üzüntüsü sonrası Süreyya ile evlenmeye karar verdi.
Ömer'in evlenecek olmasına içten içe üzüle Gamze ise nişan günü gelip çattığında Ömer ile karşılaştı. Gamze'ye son bir şans veren Ömer, "Bana 'kal' de kalayım" dedi. Ömer’in son bölümünde yaşananları öğrenmek için tıklayın...
Ömer’in Gamze’ye olan aşkı için beslediği umuda ve Gamze’nin arada kalmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
“Ömer son bir umut Gamze'nin kal demesini bekliyor”
“Gamze cesaret edebilecek mi?”
“Ah Ömer, Süreyya’nın duyguları ne olacak şimdi?”
“Ömer, Süreyya’yı gidecek başka yolu kalmadığı için kabul etti”
“Ömer’in aşkı için gösterdiği çaba”
“Seni sevene gitmenin önemini anladığında bambaşka olacak Ömer”
“Ömer aşkından vazgeçemiyor”
“Gamze’nin yerinde olmak istemezdim”
“Gamze nasıl ‘kal’ desin ki”
Öte yandan Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle ilgili "Farklı bi iş, farklı bi hikaye... Böyle bir açık da vardı bence. Oldukça da gerçek. Bizim kültürümüze, aile yapımıza çok yakın bir hikaye. Normalde belki diğer işlerde daha fazla aksiyon var her anlamda. Bizse bunun tam tersi, bu naif hikayeyi, bu naif insanları, anlara çok dikkat ederek çok gerçek bir yerden oynamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.