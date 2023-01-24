Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer'in temiz aşk hikayesini izleyici sevdi

Pazartesi akşamları Star'da yayınlanan, başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar’ın yer aldığı Ömer dizisi başarılı oyunculukları ve hikayesiyle izleyiciden büyük ilgi görüyor.
Ömer dizisinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Ömer karakterine hayat veren Selahattin Paşalı oldu. Gökçe Bahadır’ın canlandırdığı Gamze'ye aşık olan Ömer’in masum tavırları ve ailesine karşı naif davranışları izleyicilerden tam not aldı.
Dün gece yayınlanan bölümünde ailesinin karşı çıkmasına rağmen aşkına sahip çıkan Ömer’in Gamze’ye evlenme teklif etmesi dikkat çekti. Tüm imkânsızlıklara rağmen aşkından vazgeçmeyen Ömer karakterine sosyal medya kullanıcılarından birçok övgü yağdı.
İşte Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın karakterine sosyal medyadan gelen yorumlar....
"İlk defa normal bir erkek başrol. Konakta çapkın kaslı zengin kıro holding sahibi olmayan bir başrol. O kadar normal ve düzgün ki, harika. Selahattin Paşalı ihtiyacımız olan normali müthiş oynamış."
"Bu aralar Türk dizilerine sardım, maalasef Selahattin Paşalı'nın #Ömer karakterinden inanılmaz etkilendim. O naifliği o konuşma standardı beni derinden etkiledi."
"Nasıl güzelsin çocuk ego yok aldatma yok, parayla yalılarda köşklerde havalı yürüyüşler yok, küfür çıplaklık şehvet sahneler yok. Nasıl da özlemişiz böyle dizileri umarım hep böyle efendiliğin ön planda olur ve diziyi bıkmadan izleriz."
"Ağzından günah lafı düşmez. Bilmeden, görmeden arkasından konuşmak günah değil mi? Ömer Ademoğlu sen harika bir detaysın."
"2022'de yazılan o toxic erkeklerden sonra ilaç gibi geldin Ömer."
"Kurgusal dünyadaki date'lerin görüp görebileceği en güzel erkek, Ömer’cim Ademoğlu."
"İşte göründü yine ürkek ve dalgın aşık."
Star TV’nin yeni dizisi Ömer, 23 Aralık Pazartesi akşamı 3. bölümüyle ekranlara geldi. Ömer dizisinde, ailesinin karşı çıkmasına rağmen aşkına sahip çıkan Ömer’in Gamze’ye evlenme teklif etmesi dikkat çekti. Bölümde yaşananları öğrenmek için tıklayın...