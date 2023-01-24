Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer'in temiz aşk hikayesini izleyici sevdi

Pazartesi akşamları Star'da yayınlanan Ömer dizisi başarılı oyunculuklarıyla sosyal medyada ilgi toplamaya devam ediyor. Başrolleri Gökçe Bahadır ve Barış Falay ile paylaşan Selahattin Paşalı’nın canlandırdığı Ömer karakteri, temiz aşk hikayesiyle izleyicinin sevgisini kazandı. Ömer'in Gamze'ye olan masum aşkına izleyiciden yorum yağdı.

Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer'in temiz aşk hikayesini izleyici sevdi - 1

Pazartesi akşamları Star'da yayınlanan, başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar’ın yer aldığı Ömer dizisi başarılı oyunculukları ve hikayesiyle izleyiciden büyük ilgi görüyor.

Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer'in temiz aşk hikayesini izleyici sevdi - 2

Ömer dizisinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Ömer karakterine hayat veren Selahattin Paşalı oldu. Gökçe Bahadır’ın canlandırdığı Gamze'ye aşık olan Ömer’in masum tavırları ve ailesine karşı naif davranışları izleyicilerden tam not aldı.

Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer'in temiz aşk hikayesini izleyici sevdi - 3

Dün gece yayınlanan bölümünde ailesinin karşı çıkmasına rağmen aşkına sahip çıkan Ömer’in Gamze’ye evlenme teklif etmesi dikkat çekti. Tüm imkânsızlıklara rağmen aşkından vazgeçmeyen Ömer karakterine sosyal medya kullanıcılarından birçok övgü yağdı.

İşte Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın karakterine sosyal medyadan gelen yorumlar....

Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer'in temiz aşk hikayesini izleyici sevdi - 4

"İHTİYACIMIZ OLAN NORMALİ MÜTHİŞ OYNAMIŞ"

"İlk defa normal bir erkek başrol. Konakta çapkın kaslı zengin kıro holding sahibi olmayan bir başrol. O kadar normal ve düzgün ki, harika. Selahattin Paşalı ihtiyacımız olan normali müthiş oynamış."

Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer'in temiz aşk hikayesini izleyici sevdi - 5

"O NAİFLİĞİ BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

"Bu aralar Türk dizilerine sardım, maalasef Selahattin Paşalı'nın #Ömer karakterinden inanılmaz etkilendim. O naifliği o konuşma standardı beni derinden etkiledi."

Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer'in temiz aşk hikayesini izleyici sevdi - 6

"Nasıl güzelsin çocuk ego yok aldatma yok, parayla yalılarda köşklerde havalı yürüyüşler yok, küfür çıplaklık şehvet sahneler yok. Nasıl da özlemişiz böyle dizileri umarım hep böyle efendiliğin ön planda olur ve diziyi bıkmadan izleriz."

Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer'in temiz aşk hikayesini izleyici sevdi - 7

"Ağzından günah lafı düşmez. Bilmeden, görmeden arkasından konuşmak günah değil mi? Ömer Ademoğlu sen harika bir detaysın."

Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer'in temiz aşk hikayesini izleyici sevdi - 8

"2022'de yazılan o toxic erkeklerden sonra ilaç gibi geldin Ömer."

Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer'in temiz aşk hikayesini izleyici sevdi - 9

"Kurgusal dünyadaki date'lerin görüp görebileceği en güzel erkek, Ömer’cim Ademoğlu."

Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer'in temiz aşk hikayesini izleyici sevdi - 10

"İşte göründü yine ürkek ve dalgın aşık."

Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer'in temiz aşk hikayesini izleyici sevdi - 11

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV’nin yeni dizisi Ömer, 23 Aralık Pazartesi akşamı 3. bölümüyle ekranlara geldi. Ömer dizisinde, ailesinin karşı çıkmasına rağmen aşkına sahip çıkan Ömer’in Gamze’ye evlenme teklif etmesi dikkat çekti. Bölümde yaşananları öğrenmek için tıklayın...

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