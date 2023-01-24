Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer'in temiz aşk hikayesini izleyici sevdi

"İHTİYACIMIZ OLAN NORMALİ MÜTHİŞ OYNAMIŞ"

"İlk defa normal bir erkek başrol. Konakta çapkın kaslı zengin kıro holding sahibi olmayan bir başrol. O kadar normal ve düzgün ki, harika. Selahattin Paşalı ihtiyacımız olan normali müthiş oynamış."