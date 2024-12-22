Sen Ağlama İstanbul 3. bölümde neler olacak? Şehrazat'ın zor kararı
Başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisi, 3. bölümüyle 24 Aralık Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Sen Ağlama İstanbul'un yeni bölümünün detayları...
Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı günü ekran macerasına başladı. İlk iki bölümüyle dikkat çeken Sen Ağlama İstanbul'un 3. bölümü için geri sayım başladı.