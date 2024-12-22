Sen Ağlama İstanbul 3. bölümde neler olacak? Şehrazat'ın zor kararı

Başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisi, 3. bölümüyle 24 Aralık Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Sen Ağlama İstanbul'un yeni bölümünün detayları...

Sen Ağlama İstanbul 3. bölümde neler olacak? Şehrazat'ın zor kararı - 1

Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı günü ekran macerasına başladı. İlk iki bölümüyle dikkat çeken Sen Ağlama İstanbul'un 3. bölümü için geri sayım başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Sen Ağlama İstanbul 3. bölümde neler olacak? Şehrazat'ın zor kararı - 2

24 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek Sen Ağlama İstanbul’un yeni bölümünün konusu şöyle;

Yeni bir hayat kurma hayaliyle birlikte kaçmaya karar veren Şehrazat ve Ferhat’ın gelecek planları Büyükbey tarafından bozguna uğratılır.

Sen Ağlama İstanbul 3. bölümde neler olacak? Şehrazat'ın zor kararı - 3

Soyunu devam ettirecek bir torun hasretiyle yanıp tutuşan Büyükbey, Şehrazat’ı ikna etmek için Ferhat’ın canını almakla onu tehdit eder.

Sen Ağlama İstanbul 3. bölümde neler olacak? Şehrazat'ın zor kararı - 4

Çıkış yolu kalmayan Şehrazat, Ferhat’ı kurtarmak adına bu evliliğe boyun eğmek zorunda kalır.

Sen Ağlama İstanbul 3. bölümde neler olacak? Şehrazat'ın zor kararı - 5

İçi kan ağlayarak Ferhat’tan ayrılan Şehrazat ile Büyükbey’in emriyle Şirin’den boşanan Kubat için karar çoktan verilmiştir.

Sen Ağlama İstanbul 3. bölümde neler olacak? Şehrazat'ın zor kararı - 6

Herkesin kaderini belirleyecek olan düğün günü gelip çattığında, Ferhat ve Şirin bu izdivaçın gerçekleşmemesi için canları pahasına her şeyi göze almıştır.

Sen Ağlama İstanbul 3. bölümde neler olacak? Şehrazat'ın zor kararı - 7

Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.

Sen Ağlama İstanbul 3. bölümde neler olacak? Şehrazat'ın zor kararı - 8

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Sen Ağlama İstanbul’un yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı‘nın üstlendiği Şehrazat’ın senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.

Sen Ağlama İstanbul 3. bölümde neler olacak? Şehrazat'ın zor kararı - 9

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Ağlama İstanbul'un 17 Aralık Salı akşamı yayınlanan 2. bölümüne; Büyükbey'in Kubat ile Şehrazat'ın evleneceğini söylemesi üzerine Ferhat ve Şehrazat'ın kaçması damga vurdu.

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Sen Ağlama İstanbul 3. bölümde neler olacak? Şehrazat'ın zor kararı - 10

SEN AĞLAMA İSTANBUL'DA KİM KİMDİR?

Yeni bölümleriyle dikkat çeken Sen Ağlama İstanbul'un karakterleri ve konusuna dair ayrıntıları merak edildi.

Peki, Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? 

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