Sen Ağlama İstanbul 4. bölümde neler olacak? Şehrazat’ın en zor gecesi

Başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı "Sen Ağlama İstanbul" dizisi, bir hafta aranın ardından 4. bölümüyle 7 Ocak Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Sen Ağlama İstanbul'un yeni bölümünün detayları...

Sen Ağlama İstanbul 4. bölümde neler olacak? Şehrazat’ın en zor gecesi - 1

Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı günü ekran macerasına başladı. İlk üç bölümüyle dikkat çeken Sen Ağlama İstanbul'un 4. bölümü için geri sayım başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Sen Ağlama İstanbul 4. bölümde neler olacak? Şehrazat’ın en zor gecesi - 2

7 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek Sen Ağlama İstanbul’un yeni bölümünün konusu şöyle;

Ferhat’ın canını kurtarmak için Kubat’la evlenmek zorunda kalan Şehrazat, hayatının en zor gecesiyle karşı karşıyadır. Kalbi hala Ferhat için atan Şehrazat, Kubat’la evliliklerinin ilk gecesini geçirecektir.

Sen Ağlama İstanbul 4. bölümde neler olacak? Şehrazat’ın en zor gecesi - 3

Ferhat’ın düğünü bastığı haberiyle çileden çıkan Büyükbey, Ferhat’ı yakalayarak onu ve ailesini öldürmekle tehdit eder.

Sen Ağlama İstanbul 4. bölümde neler olacak? Şehrazat’ın en zor gecesi - 4

Hayatta sevdiği her şeyi kaybetmiş olan Ferhat, içinde en az onun kadar Büyükbey nefreti taşıyan bir adamla karşılaşır.

Sen Ağlama İstanbul 4. bölümde neler olacak? Şehrazat’ın en zor gecesi - 5

Bu karşılaşma, Ferhat’ı silahı ve kalemi arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır.

Sen Ağlama İstanbul 4. bölümde neler olacak? Şehrazat’ın en zor gecesi - 6

Şirin ve Şehrazat arasındaki gerginlik, Büyükbey’in öfkesini Kubat’a yönlendirirken evdeki tansiyon her geçen gün daha da yükselir. 

Sen Ağlama İstanbul 4. bölümde neler olacak? Şehrazat’ın en zor gecesi - 7

Kubat, bir yandan Şirin’i dizginlemeye çalışırken diğer yandan Şehrazat’ı korumak zorundadır.

Sen Ağlama İstanbul 4. bölümde neler olacak? Şehrazat’ın en zor gecesi - 8

Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.

Sen Ağlama İstanbul 4. bölümde neler olacak? Şehrazat’ın en zor gecesi - 9

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Sen Ağlama İstanbul’un yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı‘nın üstlendiği Şehrazat’ın senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.

Sen Ağlama İstanbul 4. bölümde neler olacak? Şehrazat’ın en zor gecesi - 10

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Ağlama İstanbul'un 24 Aralık akşamı yayınlanan 3. bölümüne; Şehrazat ile Kubat'ın evlenmesi damga vurdu.

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