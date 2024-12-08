Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje

Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul için geri sayım başladı. 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin oyuncuları, canlandırdıkları karakterler ve dizinin hikayesi hakkında konuştu. (Haber: Bahar Gencer)

Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje - 1

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık'ta başlıyor.

Dönem dizisi olarak izleyiciyle buluşacak olan Sen Ağlama İstanbul dizisinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alırken; yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı oturuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje - 2

İstanbul’da geçen ve imkansız bir aşkı konu alan dizide başrol oynayan ünlü isimler, Star TV'nin "En Güzel Bölüm" programına konuk oldu.

Sen Ağlama İstanbul'un yıldızları, hem dizi hem de canlandırdıkları karakterler hakkında konuştu.

Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje - 3

"KUBAT SÜRPRİZİ BOL BİR KARAKTER"

İsmail Hacıoğlu, dizide canlandırdığı Kubat karakteri için “Sürprizi biraz bol bir karakter benimki. Bir şey deyip herhangi bir merakı bozmak istemem. Çünkü zannettirmek üstüne devam edecek bir hikayesi var karakterimin. Seyirciyi de sağ köşeye yatıracağını düşünüyorum” dedi.

Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje - 4

"ŞEHRAZAT'IN GÜÇLÜ BİR KADIN OLMASINDAN ÇOK ETKİLENDİM"

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat’ı oynayan Simay Barlas, canlandırdığı karakter için "Şehrazat… özgüvenli, cesur, ayakları yere sağlam basan, zorluklara göğüs geren, lafını asla esirgemeyen, empati yeteneği yüksek, bilinçli, bilgili, kültürlü biri. Tıp fakültesi öğrencisi aynı zamanda. Şehrazat'ın hayata karşı dik duruşu, cesur oluşu ve güçlü bir kadın olmasından çok etkilendim" ifadelerini kullandı.

Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje - 5

"FERHAT TUTKULU BİR AŞIK"

Aytaç Şaşmaz, Ferhat rolü için "Ferhat özgürlükçü bir karakter, tutkulu bir aşık. Aşkından hiç vazgeçmeyen, bu uğurda başına ne gelirse gelsin her şeye kafa tutan bir karakter. Aynı zamanda çok temiz kalpli ve iyi yürekli bir adam" dedi.

Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje - 6

"ŞİRİN, HÜZÜNLÜ BİR PRENSES"

Dizinin Şirin'i Burcu Cavrar, canlandırdığı karakteri "Seyircinin hem kızacağı, yer yer seveceği, yer yer hak vereceği bir karakter. Çünkü çocuksu bir yanı var, çok şımartılarak büyütülmüş. Varlıklı bir ailenin kızı, her istediği yapılmış ama sevgiyle ilgili sıkıntıları var. Dolayısıyla istediği şeylere sahip olamadığında saldırganlaşabiliyor. Elinden oyuncağı alınmış bir çocuk gibi içinden bambaşka biri çıkabiliyor. Kırgın, hüzünlü bir prenses kendisi…" sözleriyle anlattı.

Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje - 7

"DAHA ÖNCE BÜYÜKBEY GİBİ BİR KARAKTER OYNAMADIM"

Usta oyuncu Tamer Levent ise hayat verdiği Büyükbey için "Büyükbey insanların akıllarının ermediği bir takım olayların organizasyonunu sağlayan biri. Öyle bir karakter. Daha önce böyle bir karakter oynamadığım için çok hoşuma gidiyor" dedi.

Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje - 8

"SEYİRCİYİ ÇOK CİDDİ BİR HEYECAN BEKLİYOR"

Dizi için heyecanını paylaşan İsmail Hacıoğlu, "Bütün hikaye genelinde seyirciyi çok ciddi bir heyecan bekliyor. Beni etkileyen şey de hikayenin çekiciliği olmuştu. Kubat bu heyecana en fazla katkı sağlayanlardan biri olacak" dedi.

Simay Barlas ise "İçinde her duyguyu barındıran yer yer ağlayacağınız, yer yer güleceğiniz dönemin zorluklarını ve güzelliklerini iliklerinize kadar hissedeceğiniz sürükleyici bir proje" şeklinde konuştu.

Fragmanların çok etkileyici olduğunu belirten Aytaç Şaşmaz “Tüm tabloyu görmek için sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje - 9

"BİR KADER HİKAYESİ..."

Burcu Cavrar da hikaye ile ilgili "Çok sıcak bir hayat hikayesi, aşk hikayesi, bir kader hikayesi. Seyircinin her karakterle çok rahat empati kurabileceğini düşünüyorum.  Artı dönem işi… 1970’li yıllar… Bu dönemi seven insanlar için artı bir keyif…" ifadelerini kullandı.

Tamer Levent ise “Hani 'geçmişi unut' falan diyorlar ama bu karamsarlık yaratan bir düşünce. Aslında geçmişten ders alıp geleceği yönlendirmemiz lazım. Bu nedenle bizim dizimiz de hem dönem olarak bir şeyleri hatırlamamızı ve ileriye dönük sağlıkla adım atmamızı sağlayacak bir yapıda bence" dedi.

Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje - 10

"HER ŞEY O KADAR GÜZEL Kİ"

Sen Ağlama İstanbul'un dönem hikayesi olmasıyla ilgili de konuşan yıldızlardan İsmail Hacıoğlu, "1960’lı, 1970’li yıllar bana çok özenli geliyor. O yüzden bayılıyorum bu döneme. Böyle bir dünyanın içinde olmaktan da çok mutluyum açıkçası" dedi.

Simay Barlas ise "1960’ların sonu 1970’ler olarak kodluyoruz. Set vasıtasıyla bile olsa o dönemlere gidebilmek, o ruhu tadabilmek, hissedebilmek inanılmaz bir his. Gerçek mekanlarda çekiyoruz bir de... Saçlar, makyajlar, kostümler o kadar güzel ki her şey" ifadelerini kullandı.

Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje - 11

"KAÇIRDIĞIMIZ O YILLARA TANIKLIK ETMEK ÇOK KEYİFLİ"

Dizinin Ferhat'ı Aytaç Şaşmaz, "Geçmişten gelen bir ruhum olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dünyada yaşamak, şu an Ferhat karakterini canlandırmak, o döneme gitmek, insanların buna tanıklık edecek olması beni çok heyecanlandırıyor. Dönemin tadı da dokusu da her şeyi başka. Kaçırdığımız o zamanlara tanıklık etmek bana çok keyif veriyor" dedi.

"EMİN ELLERDE BİR İŞ"

Şirin'i oynayan Burcu Cavrar da "Hep eski zamanlar özlenir, hep yad edilir. Ben de yad edilirken; seyircinin kendini içinde hissedeceği bir hikaye çıkardığımızı düşünüyorum. Emin ellerde bir iş" ifadelerini kullandı.

Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje - 12

"DÖNEM PROJELERİ BELLEK OLUŞTURACAK ŞEYLER"

Tamer Levent de "Dönem filmleri yada dizileri bellek oluşturacak şeyler. Bir dönemi anlatırken; bunları yaşamış insanların olanları sorgulaması ve daha yaşanabilir bir dünya yaratması açısından umut vad eden bir dizi, çok mutluyum burada olduğumdan" diye konuştu.

Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle 10 Aralık Salı akşamı Star'da.

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