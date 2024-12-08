Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje

"SEYİRCİYİ ÇOK CİDDİ BİR HEYECAN BEKLİYOR"

Dizi için heyecanını paylaşan İsmail Hacıoğlu, "Bütün hikaye genelinde seyirciyi çok ciddi bir heyecan bekliyor. Beni etkileyen şey de hikayenin çekiciliği olmuştu. Kubat bu heyecana en fazla katkı sağlayanlardan biri olacak" dedi.

Simay Barlas ise "İçinde her duyguyu barındıran yer yer ağlayacağınız, yer yer güleceğiniz dönemin zorluklarını ve güzelliklerini iliklerinize kadar hissedeceğiniz sürükleyici bir proje" şeklinde konuştu.

Fragmanların çok etkileyici olduğunu belirten Aytaç Şaşmaz “Tüm tabloyu görmek için sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.