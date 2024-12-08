Sen Ağlama İstanbul başlıyor: İçinde her duyguyu barındıran bir proje
Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul için geri sayım başladı. 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin oyuncuları, canlandırdıkları karakterler ve dizinin hikayesi hakkında konuştu. (Haber: Bahar Gencer)
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık'ta başlıyor.
Dönem dizisi olarak izleyiciyle buluşacak olan Sen Ağlama İstanbul dizisinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alırken; yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı oturuyor.