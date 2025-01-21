Sen Ağlama İstanbul bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Star TV'nin sevilen dizisi Sen Ağlama İstanbul, salı akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı "Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı, 6. bölüm neden yok?" gibi sorular aranmaya başlandı. Peki Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman? 21 Ocak 2025 Star TV yayın akışı...
Star TV'nin 10 Aralık'ta yayın hayatına başlayan dizisi Sen Ağlama İstanbul, salı akşamları izleyici karşısına çıkıyor.