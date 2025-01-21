Sen Ağlama İstanbul bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Star TV'nin sevilen dizisi Sen Ağlama İstanbul, salı akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı "Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı, 6. bölüm neden yok?" gibi sorular aranmaya başlandı. Peki Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman? 21 Ocak 2025 Star TV yayın akışı...

Sen Ağlama İstanbul bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? - 1

Star TV'nin 10 Aralık'ta yayın hayatına başlayan dizisi Sen Ağlama İstanbul, salı akşamları izleyici karşısına çıkıyor.

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Sen Ağlama İstanbul bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? - 2

Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı yok mu merak ediliyor.

Sen Ağlama İstanbul bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? - 3

21 Ocak Salı akşamı 6. bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm var mı araştırılıyor.

Sen Ağlama İstanbul bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? - 4

Her salı akşamı Star TV'de ekranlara gelen Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm yayını yayın akışından kaldırıldı.

Sen Ağlama İstanbul bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? - 5

SEN AĞLAMA İSTANBUL NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölümü, Bolu'daki yangın faciası nedeniyle ekranlara gelmeyecek.

Sen Ağlama İstanbul bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? - 6

SEN AĞLAMA İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Ağlama İstanbul yeni bölümünün haftaya salı günü yani 28 Ocak akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.

Sen Ağlama İstanbul bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? - 7

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Ağlama İstanbul'un 5. bölümüne; Kubat ve Şehrazat'ın giderek yakınlaşması ve Şirin'in yeni planı damga vurdu.

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