Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları kimler? Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu
Star TV'nin merakla beklenen yapımlarından Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sen Ağlama İstanbul'un ilk bölümünde karakterlere ilişkin ayrıntılar belli olacak. Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları kimler? Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusuna ilişkin bilgileri derledik...
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı akşamı ekranlara "merhaba" diyecek. Dönem dizisi olarak izleyiciyle buluşacak olan Sen Ağlama İstanbul dizisinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alırken; yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı oturuyor.