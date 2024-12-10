Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları kimler? Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu

Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.