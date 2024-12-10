Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları kimler? Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu

Star TV'nin merakla beklenen yapımlarından Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sen Ağlama İstanbul'un ilk bölümünde karakterlere ilişkin ayrıntılar belli olacak. Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları kimler? Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusuna ilişkin bilgileri derledik...

Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları kimler? Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu - 1

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı akşamı ekranlara "merhaba" diyecek. Dönem dizisi olarak izleyiciyle buluşacak olan Sen Ağlama İstanbul dizisinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alırken; yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı oturuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları kimler? Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu - 2

Dizide Simay Barlas, tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadını; Aytaç Şaşmaz ise aşkından hiç vazgeçmeyen, bu uğurda başına ne gelirse gelsin her şeye kafa tutan Ferhat'ı canlandırıyor.

Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları kimler? Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu - 3

OYUNCU KADROSU

İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimleri buluşturan dizinin yayınlanan tanıtımında Şehrazat (Simay Barlas) ile Ferhat’ın (Aytaç Şaşmaz) masal tadında görüntüleri izleyenleri büyülemişti.

Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları kimler? Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu - 4

SEN AĞLAMA KONUSU

İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım ister.

Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncuları kimler? Sen Ağlama İstanbul dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu - 5

Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER