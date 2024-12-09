Sen Ağlama İstanbul dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu: Sen Ağlama İstanbul ne zaman başlayacak?
Star Tv ekranlarının merakla beklenen yapımı Sen Ağlama İstanbul dizisinin 1. bölüm tarihi belli oldu. Sen Ağlama İstanbul dizisinin tanıtımı, etkileyici hikayesi ve görsel zenginliğiyle büyük ilgi topladı. Peki, Sen Ağlama İstanbul ne zaman başlayacak?
Sen Ağlama İstanbul dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, 10 Aralık Salı günü ekranlara "merhaba" diyecek. Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayınlanan tanıtımında; Şehrazat ve Ferhat'ın aşk dolu sahneleri, Neşe Karaböcek'in unutulmaz "Seni Buldum Ya" şarkısı eşliğinde izleyicileri adeta büyülerken, Büyükbey'in gizemli planları ise merakla bekleniyor. Ferhat'ın başına gelenler ve mahkemedeki kalem kırılma anı, hikayenin geleceğine dair heyecan verici ipuçları sunuyor.