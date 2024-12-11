Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle seyirciyle buluştu: Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

FERHAT’IN İDAM KARARI

Ferhat’ın idam kararını öğrendiği sahne, dizinin duygusal doruk noktalarından biri oldu. Ferhat’ın kararı duyduğu andaki öfkesi ve umutsuzluğu, hem görsel hem de diyaloglarla izleyicilere güçlü bir şekilde aktarılıyor.

Şehrazat’a yazdığı mektupta, ona veda ederken hem aşkını hem de içinde bulunduğu durumu kabullenişini ifade ettiği sahne, izleyicileri derinden etkiledi.