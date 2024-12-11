Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle seyirciyle buluştu: Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Star TV ekranlarının yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı dizinin ilk bölümüne; Şehrazat'ın ısrarı sonrası Büyükbey'in idam cezasına çarptırılan Ferhat'ı ipten alması damga vurdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizi, X platformunda TT listesine girdi.

Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle seyirciyle buluştu: Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı - 1

Sen Ağlama İstanbul dün akşam Star’da izleyiciyle buluştu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dizi, nostaljik atmosferi, görsel zenginliği ve çarpıcı oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Özellikle başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ın performansları övgü aldı.

Hikayenin dönemsel ve dramatik yapısı, izleyicilerden olumlu yorumlar alarak X platformunda TT listesine girdi.

N-LIFE HABERLERİ

Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle seyirciyle buluştu: Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı - 2

ŞEHRAZAT, BÜYÜKBEY’DEN YARDIM İSTEDİ

Şehrazat, sevgilisi Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkum edilmesinin ardından çaresizlik içinde Büyükbey’den yardım ister.

Şehrazat’ın endişe ve kararlılığı, Büyükbey’in soğukkanlı ve otoriter tavrıyla çatışır. Büyükbey, yardım edebileceğini ima eder ancak bunun karşılığında bir bedel ödeneceğinin sinyalini verir. Bu sahne, entrikaların ve karakter çatışmalarının ipuçlarını verdi.

Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle seyirciyle buluştu: Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı - 3

ŞİRİN VE KUBAT’IN GERGİN AKŞAM YEMEĞİ

Büyükbey’in kızı Şirin ve onun mutsuz bir evlilik sürdüğü eşi Kubat’ın akşam yemeği sahnesi, ailenin iç dinamiklerini gözler önüne serdi. Şirin’in mutsuzluğu ve Kubat’ın tavırları, izleyicilere gerilim dolu bir aile ortamı sunarken masadaki sessizlik, karakterler arasındaki çatışmayı gözler önüne serdi.

Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle seyirciyle buluştu: Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı - 4

FERHAT’IN İDAM KARARI

Ferhat’ın idam kararını öğrendiği sahne, dizinin duygusal doruk noktalarından biri oldu. Ferhat’ın kararı duyduğu andaki öfkesi ve umutsuzluğu, hem görsel hem de diyaloglarla izleyicilere güçlü bir şekilde aktarılıyor.

Şehrazat’a yazdığı mektupta, ona veda ederken hem aşkını hem de içinde bulunduğu durumu kabullenişini ifade ettiği sahne, izleyicileri derinden etkiledi.

Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle seyirciyle buluştu: Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı - 5

KADRODA KİMLER VAR?

Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.

Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle seyirciyle buluştu: Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı - 6

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Sen Ağlama İstanbul’un yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor.

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği dizinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.

Sen Ağlama İstanbul her Salı 20.00’da Star’da.

İLK BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle seyirciyle buluştu: Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı - 7

İLK BÖLÜM ÖZETİ

 Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.  Dizide; Ferhat'ın başına gelenler ve idam cezası alması dikkat çekti.

İLK BÖLÜME DAİR MERAK EDİLENLER

Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle seyirciyle buluştu: Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı - 8

SEN AĞLAMA İSTANBUL 2. BÖLÜM FRAGMANI

Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul'un 2. bölüm fragmanına; Ferhat'ı kurtaran Büyükbey'in Şehrazat'ı çağırıp "Kubat'la evlenmeni ve ondan bir çocuk doğurmanı istiyorum" demesi damga vurdu. 

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle seyirciyle buluştu: Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı - 9
Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle seyirciyle buluştu: Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı - 10
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