Sen Ağlama İstanbul ilk bölümüyle seyirciyle buluştu: Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı
Star TV ekranlarının yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı dizinin ilk bölümüne; Şehrazat'ın ısrarı sonrası Büyükbey'in idam cezasına çarptırılan Ferhat'ı ipten alması damga vurdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizi, X platformunda TT listesine girdi.
Sen Ağlama İstanbul dün akşam Star’da izleyiciyle buluştu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Dizi, nostaljik atmosferi, görsel zenginliği ve çarpıcı oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Özellikle başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ın performansları övgü aldı.
Hikayenin dönemsel ve dramatik yapısı, izleyicilerden olumlu yorumlar alarak X platformunda TT listesine girdi.