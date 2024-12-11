Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor"
Star TV ekranlarının yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı dizinin ilk bölümüne; Şehrazat'ın ısrarı sonrası Büyükbey'in idam cezasına çarptırılan Ferhat'ı ipten alması damga vurdu. İşte Sen Ağlama İstanbul'da yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı'nın oturduğu, senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay'ın kaleme aldığı Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide; Ferhat'ın başına gelenler ve idam cezası alması dikkat çekti.