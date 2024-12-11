Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor"

BÜYÜKBEY'DEN KUBAT'A UYARI

Akşam Büyükbey ile birlikte yemek yiyen Kubat ile Şirin'den Kubat, odasına çıkıp dinlenmek istese de Büyükbey kabul etmedi. Kızı ile damadının kavga etmesine kızan Büyükbey "Şirin seni mutsuz gördükçe buna neden olan her şeyi yok etmek istiyorum" dedi.



Kızı Şirin odasına çekildikten sonra Kubat'a kızan Büyükbey, "Sırf ailedensin diye seni seçtim. Ama kızımın ne neşesi kaldı ne huzuru. Ölümün elimden olsun istemiyorsan ayağını denk alacaksın" dedi.

Kubat ise "Şirin çocuğu olmadığı için mutsuz. Sürekli kavga çıkarmasının sebebi bu" dedi.