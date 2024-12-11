Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor"

Star TV ekranlarının yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı dizinin ilk bölümüne; Şehrazat'ın ısrarı sonrası Büyükbey'in idam cezasına çarptırılan Ferhat'ı ipten alması damga vurdu. İşte Sen Ağlama İstanbul'da yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 1

Yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı'nın oturduğu, senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay'ın kaleme aldığı Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.  Dizide; Ferhat'ın başına gelenler ve idam cezası alması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 2

Sen Ağlama İstanbul ilk bölümde; Ferhat, sokakta Ömer ile birlikte dergi dağıtırken; babası da Şehrazat'a radyodan siyasi olayları takip ettiği için kızdı.

Annesi tartışmamaları için onları uyarırken Şehrazat tüm ailesiyle kahvaltıya oturdu. O sırada Ferhat da biriyleriyle kavga edip kaçmaya başladı.

Kahvaltı sonrası kızıyla çıkan Cemşit, "Büyükbey'in yanında sakın evde konuştuğun gibi konuşma" diye Şehrazat'ı uyardı.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 3

"KADININ YERİ EVİ, AİLESİNİN YANI"

Büyükbey'e iğne yapan Şehrazat, onun kadının yerinin evi, ailesi olduğunu söylemesi üzerine "Artık devir değişti Büyükbey, kadınlar da çalışma hayatında yer alıyor" dedi.

Şehrazat çıkarken; eşi Kubat ile kavgaya tutuşan Şirin "Bana hesap vereceksin. Sen alelade bir kadınla evlenmedin. Sahip olduğun her şey benim sayemde. Bunu hiç aklından çıkarmayacaksın" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 4

FERHAT İLE ŞİRİN'İN AŞK DOLU BULUŞMASI

Şehrazat ardından gidip Ferhat'la buluşurken; Mehpare de eşi Haşim'e gidip "Ferhat'ın hali hal değil. Oğlumuz olaylara daha fazla karışmadan Şehrazat ile baş göz edelim" dedi.

Şehrazat ile baş başa muhallebi yiyen Ferhat, babaları gibi Büyükbey'in gölgesinde bir hayat süremeyeceğini söyledi ve "Haksızlıklara karşı mücadele etmek gerekiyor. Ülke bu haldeyken evde oturmamı bekleme benden" dedi. İkili birbirlerine Nazım Hikmet'ten dizeler okuduktan sonra bisikletle romantik bir gezintiye çıktılar.

Ferhat, her şeyin çok güzel olacağını söylerken; Şehrazat ise korktuğunu ifade etti.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 5

BÜYÜKBEY'DEN KUBAT'A UYARI

Akşam Büyükbey ile birlikte yemek yiyen Kubat ile Şirin'den Kubat, odasına çıkıp dinlenmek istese de Büyükbey kabul etmedi. Kızı ile damadının kavga etmesine kızan Büyükbey "Şirin seni mutsuz gördükçe buna neden olan her şeyi yok etmek istiyorum" dedi.

Kızı Şirin odasına çekildikten sonra Kubat'a kızan Büyükbey, "Sırf ailedensin diye seni seçtim. Ama kızımın ne neşesi kaldı ne huzuru. Ölümün elimden olsun istemiyorsan ayağını denk alacaksın" dedi.

Kubat ise "Şirin çocuğu olmadığı için mutsuz. Sürekli kavga çıkarmasının sebebi bu" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 6

Büyükbey, o sırada aldığı telefonla gazete ve dergilerle ilgili operasyon yapılması talimatını verirken; Şehrazat da endişeyle Ferhat'ı bekliyordu.

Gece gelen Ferhat'a kızan ve ertesi gün gazeteye gitmemesini isteyen Şehrazat onu ikna edemedi. Sabah gazeteye giden Ferhat, işini bitirip çıkacakken ellerinde taşlar, sopalarla birilerinin geldiğini duydu.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 7

FERHAT'IN KAVGA ETTİĞİ ADAM DÜŞTÜ

Onu pastanede bekleyen Şehrazat, geç kalınca telefonla Ferhat'a ulaştı. Dışarıdan gelen sesleri duyan Şehrazat korkup gazeteye giderken; Ferhat'ın kavga ettiğini gördü.

Tam o anda biriyle kavga eden Ferhat'ı gören Şehrazat, endişelenirken; Ferhat'ın dövüştüğü adam aşağıya düşüp öldü.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 8

FERHAT TUTUKLANDI

Herkes Ferhat için perişan olurken; sorgudaki Ferhat, polislerin uzattığı belgeyi imzalamayacağını "Canımı kimsenin canıyla takas etmem" dedi.

Aynı anlarda Cemşit, kızına da Ferhat'a da kızarken; Şehrazat sevdiği adam için karalar bağladı.

Ertesi sabah Büyükbey'e giden ve kapıda Kubat ile karşılaşan Şehrazat, ona Ferhat'ın durumunu anlatsa da yardım alamadı.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 9

"ASACAKLAR BENİ ŞEHRAZAT"

Sonrasında Ferhat'ı görmeye giden Şehrazat, onun halini görüp perişan oldu. "Daha görecek güzel günlerimiz" var diyen Şehrazat'a yanıt veren Ferhat, "Asacaklar beni. Tüm çareler tükendi" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 10

"CEZASINI ÇEKECEK"

Ferhat'ı kurtarmak için Şehrazat ile Büyükbey'e giden Haşim, oğlu için ona yalvardı. Büyükbey ise "Saçma sapan bir gazetede devletin aleyhine kalem oynatan bir talebe için kılımı bile kıpırdatmam ben" diye son sözü söyledi.

Şehrazat'ın tepkisine kızan Büyükbey, "Bu dünyada her kim bir suç işlediyse cezasını çekecektir. Kimi mapushanede kimi darağacında" deyip gitti.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 11

"SEN BİR HİÇSİN KUBAT"

Şehrazat, Ferhat'ı düşünüp gözyaşlarına boğulurken; işkence gören Ferhat da Ömer'in bayıldığı görünce yıkıldı.

Ertesi sabah yine Kubat ile kavga eden Şirin, "Çocuğum olmuyor diye böyle yapıyorsun. Sen bir hiçsin. Babam tek lafımla kapının önüne koyar seni" deyince Kubat, "Keşke kovsa beni de sana minnet etmek zorunda kalmasam" yanıtını verdi. Şirin'i dinlemeyip giden Kubat, merdivenlerde Büyükbey'i görüp şoke oldu. Şirin, babasına gidip "Kubat'ı çok kışkırttım, ona bir şey yapmayacaksın değil mi?" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 12

"ÇOCUK MESELESİ BENİM DE DERDİM"

Kızına renk vermeyen Büyükbey, Kubat'ı kaçırtıp onun karşısına dikildi. Yardımcısına "Bitir işini" diyen Büyükbey, Kubat'a "Bir kurşunla senin işini bitirebilirim ama Şirin seni seviyor. Hala nefes alabiliyorsan bu Şirin'in sayesindedir. Bir daha Şirin'e bir şey yaparsan kendi elimle dul bırakırım kızımı" dedi.

Kubat'ı bağışlayan Büyükbey, "Çocuk meselesi sadece sizin değil benim de derdim. Soyumu devam ettirecek bir torun lazım bana. Çaresini bulacağım" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 13

FERHAT'IN KALEMİ KIRILDI

O sırada Ferhat'ın davasında karar çıktı. Hakim, Ferhat Akdemir'in ölüm cezasına çarptırıldığını söyleyip kalemini kırdı. Mahkeme sonrası önce annesine sonrasında Şehrazat'a sarılan Ferhat, "Seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim" dedi.

Oğlu götürülürken gözyaşlarına boğulan Haşim ise "Ben senden razıyım oğlum" diye bağırdı. Cemşit de arkadaşına destek olmak için yanına gidip ona sarıldı.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 14

ŞEHRAZAT'IN ÇARESİZ ANLARI

Eve perişan bir halde dönen Şehrazat, radyodan Ferhat'ın sabaha karşı idam edileceğini öğrenince kendini dışarı attı. Cezaevinin kapısına gidip Ferhat'ı görmek isteyen Şehrazat, çaresiz kaldı.

Kapıda gözyaşlarıyla bekleyen Şehrazat, Ferhat'tan gelen mektupla darmadağın oldu.

Şehrazat, Ferhat'ın annesinin "Yapmadılar, kıymadılar ona'de" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 15

BÜYÜKBEY'DEN FERHAT SÜRPRİZİ

Herkes perişan halde otururken Büyükbey, Haşim'i çağırdı. Şehrazat ise Haşim'le gideceğini söyledi.

Şehrazat'ı Haşim'le görünce şaşıran Büyükbey, onun "Biz sizin kadar güçlü değiliz, Ferhat'tan geriye sadece bir enkaz kaldı. Paramparçayız" sözleriyle "Demek onu bu kadar çok seviyordun?" diye sordu.

Şehrazat'ın aşkını haykırması sonrası onları çağıran Büyükbey, Ferhat'ın yanına götürdü. Haşim ve Şehrazat, cansız bir bedenle karşılaşacağını sanarken, Ferhat nefes aldı.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 16

"SENDEN BİR İYİLİK İSTEYECEĞİM ŞEHRAZAT"

Haşim'e dönen Büyükbey, "Darağacına kadar götürmüşlerdi, zor aldım. Biraz nefessiz kalmış ama birkaç güne iyileşir. Bundan sonra o haydutlarla yarenlik etmeyecek" dedi.

Şehrazat, "Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım" deyince, Büyükbey "Vakti gelince ben de senden bir iyilik isteyeceğim. 'Ferhat için yapamayacağım şey yok' demiştin değil mi?" cevabını verdi.

O an gözlerini açan Ferhat da karşısında Şehrazat'ı görüp ona seslendi.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 17

Şehrazat ile Ferhat'ın aşkı ve Ferhat'ın ölümün kıyısından dönmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Ferhat’ın başına gelenler aşklarına gölge düşürecek"
"Kara talihi Şehrazat’ı sınamaktan vazgeçmeyecektir"
"Dizi o dönemi iliklerine kadar hissettiriyor"
"Yüreğimde çalan şarkılar sustu"
"Ah be Ferhat"
"Şehrazat da Kubat’a yar olacak"
"Büyükbey, Ferhat'ı sakladı"
"Ne güzel sevmişler birbirlerini"
"Şehrazat ve Ferhat yüreğimi dağladınız resmen"
"Şehrazat'ın kabusu şimdi başlayacak"
"Tüm duyguları en derinden bir anda yaşadığım dizi"
"Ferhat burada ölmedi ama Şehrazat, Kubat ile evlenince ölecek"

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat kurtuldu! "Şehrazat'ın kabusu şimdi başlıyor" - 18

SEN AĞLAMA İSTANBUL 2. BÖLÜM FRAGMANI

 Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul'un 2. bölüm fragmanına; Ferhat'ı kurtaran Büyükbey'in Şehrazat'ı çağırıp "Kubat'la evlenmeni ve ondan bir çocuk doğurmanı istiyorum" demesi damga vurdu. 

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