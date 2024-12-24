Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek"

CEMŞİT FENALAŞTI

Ardından Cemşit'e hesap sormaya giden Ferhat, "Neden hayatımızla oynuyorsunuz?" dedi. Cemşit ise "Bu saatten sonra herkes kendi yoluna" dedi. Ferhat, "Büyükbey, Şehrazat'ın karşılığında ne sunacak size?" deyince sinirlenen Cemşit, onu kovup yere yığıldı.

Ferhat, ona yardım edip hastaneye götürürken; Şehrazat ve ailesi oraya gitti. Hümeyra, Ferhat'a kızarken; Şehrazat da nişanlısından gitmesini istedi.

Doktor gelip Cemşit'in hayati tehlikesinin olmadığını ancak dikkat edilmesi gerektiğini söylerken; Şehrazat daha da üzüldü.