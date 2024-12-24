Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek"

Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul'un 24 Aralık akşamı yayınlanan 3. bölümüne; Şehrazat ile Kubat'ın evlenmesi damga vurdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizi, X platformunda TT listesine girdi. İşte detaylar... (Haber: Bahar Gencer)

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 1

Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul'un dün akşam Star’da izleyiciyle buluşan 3. bölümünde; Şehrazat'ın Ferhat'ın yaşaması için Kubat ile evlenmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 2

BÜYÜKBEY, AŞIKLARI BULDU

Sen Ağlama İstanbul'da; Şehrazat (Simay Barlas) ve Ferhat (Aytaç Şaşmaz) Bursa'ya doğru yol alırken; aileleri onların birlikte kaçtığını anladı.

Otobüs mola verince birlikte kahvaltı yapan ikiliden Şehrazat, evini aradı. Annesi ve babasıyla konuşup üzülen Şehrazat, Ferhat'ın sözleriyle teselli bulurken; Büyükbey'in adamları onları buldu.

Büyükbey'in adamları Şehrazat'ı arabaya bindirip götürürken; Ferhat'ı da dövdüler.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 3

"O ÇOCUK YAŞASIN İSTİYORSAN EVDEN ÇIKMA"

Şehrazat'ı evine bırakan Büyükbey'in adamı, "O çocuk yaşasın istiyorsan babanın sözünü dinle, otur oturduğun yerde" derken; başka bir arabada perişan haldeki Ferhat'ı eve getirdi.

Babasının sözlerine sinirlenen Şehrazat, "Ben Ferhat'tan asla vazgeçmeyeceğim. Hele sen Büyükbey'e yaranacaksın diye asla" deyince, Cemşit, kızına tokat attı.

Gözyaşlarına boğulan Şehrazat, bunu asla unutmayacağını söyledi.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 4

"HAZIRLIĞINI YAP KUBAT"

Tüm bunlar olurken Kubat'ı (İsmail Hacıoğlu) yanına çağıran Büyükbey ise "Her şey konuştuğumuz gibi olacak, hazırlığını yap. Yarın söylediğim saatte adliyede olacaksın, o düğün de haftaya olacak. İşte o kadar!" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 5

FERHAT, AŞKINDAN VAZGEÇMİYOR

Ertesi sabah Ferhat, yeğeniyle birlikte Şehrazat'a haber yollasa da olumlu bir cevap alamadı. Cemşit'in Şehrazat'a tokat attığını da öğrenen Ferhat, soluğu Kubat'ın karşısında aldı.

Kubat, Ferhat'a "Sen anlamıyor musun hala? Biz Büyükbey'in piyonlarıyız. Kızla kaçtınız, adam sizi eliyle koymuş gibi buldu. Varsa elinden gelen fazlası, hodri meydan" diyerek meydan okudu.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 6

CEMŞİT FENALAŞTI

Ardından Cemşit'e hesap sormaya giden Ferhat, "Neden hayatımızla oynuyorsunuz?" dedi. Cemşit ise "Bu saatten sonra herkes kendi yoluna" dedi. Ferhat, "Büyükbey, Şehrazat'ın karşılığında ne sunacak size?" deyince sinirlenen Cemşit, onu kovup yere yığıldı.

Ferhat, ona yardım edip hastaneye götürürken; Şehrazat ve ailesi oraya gitti. Hümeyra, Ferhat'a kızarken; Şehrazat da nişanlısından gitmesini istedi.

Doktor gelip Cemşit'in hayati tehlikesinin olmadığını ancak dikkat edilmesi gerektiğini söylerken; Şehrazat daha da üzüldü.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 7

KUBAT İLE ŞİRİN BOŞANDI

Bu sırada Kubat ile Şirin evliliği de bitti. Yuvasının yıkılmasına dayanamayan Şirin, Kubat'a "Araya kim girerse girsin, sen bana aitsin" dedi.

Eve gittiklerinden babasına da tepki gösteren Şirin, "Bir baba kızına bunu nasıl yapar? Ne yapacağım ben onsuz? Benim ona sevgimi anlasaydın, bu kadar acımasız olup bana bunu yapmazdın" dedi ve ekledi:

"Bu düğün benim cenazem olacak. Bırak kendi gözlerimle göreyim kocamın başkasıyla evlendiğini, beni nasıl ölmeden mezara koyduğunu. Eğer bunu yapmazsam kızının gerçekten ölüsü gelir bu eve."

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 8

HAŞİM'DEN FERHAT'A REST

Şirin'e yeni bir hizmetli ayarlayan Büyükbey, Cemşit'in hastanelik olduğunu duyunca soluğu onların kapısında aldı.

O sırada olanları öğrenip öfkeden deliye dönen Haşim de oğlu Ferhat'a "O kızın hayatını mahvettin, az daha babasını öldürüyordun. Dinle beni, bundan sonra ne Şehrazat ne de ailesinin önüne çıkacaksın. Eğer bu sözlerimi de çiğnersen seni mahşere kadar asla tanımam" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 9

BÜYÜKBEY'DEN ŞEHRAZAT'A TEHDİT

Cemşit'i ziyaret ettikten sonra Şehrazat ile konuşan Büyükbey, "O adam yüzünden neredeyse babanı kaybediyordun. Hala onunla evlenmek istiyorsan bunun bir takım bedelleri olabilir. Tek bir lafımla ona ikinci bir şans vermiştim, tek bir lafımla onun canını alabilirim" ifadelerini kullandı.

Şehrazat'ın "Neden ben?" diye sorması üzerine öyle istediğini belirten Büyükbey, çıkarken de "Düğünümüz haftaya konakta" dedi.

Eve döndüğünde Kubat'ın odaya getirilen damatlığı ile deliye dönen Şirin, bahçeye çıkıp damatlığı yaktı ve "Ben de size günyüzü gösterirsem bana da Şirin demesinler" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 10

ŞEHRAZAT İLE FERHAT AYRILDI

Büyükbey'in sözleri sonrası kararını veren Şehrazat, ertesi sabah Ferhat'la buluştu ve ona birlikte olan fotoğraflarını teslim etti.

"Ben artık onları daha fazla saklayamam" diyen ve yüzüğünü çıkaran Şehrazat, "Biz bir hayat kurmak istedik ama başaramadık. Sen zaten o işlere bulaşarak beni kaybetmeyi göze almadın mı? Bu günlere bizi sen hazırladın. Herkes evlenmemize karşı çıkıyor ve babam canından olacak kadar üzülüyorsa bir bildikleri yok mu? Gerçekten mutlu olabilecek miydik? Ailelerimizi çok üzdük, onlar benim için senden daha kıymetli. Artık onları mutlu etmeye çalışacağım, kendime yeni bir hayat kuracağım. Kubat'la evlenmeye karar verdim" dedi.

Ferhat, "Olmaz! Sen bunu bize yapamazsın" derken, Şehrazat ise bir daha karşısına çıkmamasını ve onu unutmasını söyledi.

Şehrazat, pastaneden çıktığı gibi gözyaşlarına boğulurken; Ferhat da adeta yıkıldı.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 11

Şehrazat eve döndüğünde Büyükbey'in onu istemeye geleceğini öğrenirken; Ferhat da Şehrazat'ın ondan ayrıldığı ailesine söyledi.

Akşam Büyükbey ve Kubat'ın onu istemeye geldiğini gören Ferhat, deliye dönüp Cemşit'in evini basarken; Şehrazat ise "Seninle yollarımızı ayırdık, lütfen daha fazla tatsızlık çıkarma" dedi.

İyice öfkelenen Ferhat, Şehrazat sessiz kalınca alyansını çıkarıp "Yazık... Çok yazık" diyerek ona iade etti.

Şehrazat ile sözü kesilen Kubat, onunla pastaneye gitmek ve konuşmak üzere izin istedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 12

Gece eve döndüklerinde Şirin sorun çıkartınca Kubat da Büyükbey de sinirlendi. Büyükbey, kızını "Kendine çekidüzen vermezsen hiç görmediğin bir yüzümü görürsün" diye uyardı.

Ertesi sabah bohçaları açarken kırık aynayı gören Şehrazat, bunu Şirin'in yaptığını düşünürken; Kubat onu almaya geldi.

Şehrazat'ı alıp sürekli Ferhat ile gittiği pastaneye götüren Kubat, ona çekingen olmaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Şehrazat, "Soyadın beni hiç ilgilendirmiyor. Bu hayatta gerçekten sana ait olan bir şey var mı? Amcanın gölgesinde yaşadığın hayatına hiç meraklı değilim" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 13

O sırada garson, Şehrazat'ın Ferhat ile eşyalarını unuttuğunu söyleyerek getirdi. Hemen kutuyu alan ve onların mektuplarını okumaya başlayan Kubat, dalga geçerken Ferhat geldi.

Olay çıkaran ve Şehrazat'ı götürmeye çalışan Ferhat, onun tepkisiyle karşılaşınca dönüp gitti.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 14

ŞEHRAZAT GÖZYAŞLARIYLA HAZIRLANDI

Düğün günü gelip çattığında Şehrazat, gözyaşlarıyla hazırlanırken; Cemşit gelip kızına "Emin ellerde olmanızı istiyorum. O çocuk fırtına gibi... Sevgi; sakin, güvenli bir liman ister. O liman Ferhat değil yavrum" dedi.

O sırada Simin, ablasının mutsuzluğunu görüp Ferhat'ı aradı ve "Ömür boyu pişman olmamak için bir şeyler yap" dedi.

İyice tedirgin olan Kubat ise Salih'e "Ya çocuğu olmayan Şirin değil de bensem, Büyükbey beni öldürür. O gün eninde sonunda gelecek. Biliyorsun değil mi?" ifadelerini kullanıp başına silah dayadı. Salih ise ona engel olup, hazırlanması gerektiğini belirtti.

Büyükbey, Şehrazat'a aile yadigarı kolyeyi hediye ederken; Şirin de kendi gelinliğini giymek için hazırlandı.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 15

FERHAT'TAN SON ŞANS İSTEĞİ

Şehrazat, gelin odasında Ferhat'ın ona verdiği kolyeyi gözyaşlarıyla saklarken; Ferhat içeri girdi ve "Bana bak, beni hala sevdiğini biliyorum. Gözlerinde görüyorum. Ben seni bırakamam. Ben seni böyle görebilmek için ne hayaller kurdum. Sen şimdi gelinlikler içindesin ama başkasının elini tutacaksın" dedi.

Şehrazat, "Beni unut" dese de vazgeçmeyen ve ona elini uzatan Ferhat, "Hadi tut elimi, gidelim buradan" derken; Kubat odaya geldi.

Kubat, Ferhat'a "Şehrazat eğer seninle gelirse bir daha beni görmeyeceksiniz. Ama seninle gitmezse buradan çekip gideceksin" deyince; Şehrazat ise evlenmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 16

ŞİRİN, KUBAT'TAN VAZGEÇMİYOR

Şehrazat, Kubat'ın elini tutunca Ferhat gitti. Kubat ise Şehrazat'a "Hep iyi olacaksın. Artık ben varım korkmana gerek yok" dedi.

O sırada içeri gelen Şirin, Şehrazat'a Kubat'ı asla ona bırakmayacağını söylerken; Şehrazat da "Emin olun şu an üzerimde bu gelinlik yerine kefen olmasını tercih ederdim" dese de Şirin ikna olmadı. Evdeki hizmetliler gelinlik giymiş olan Şirin'i götürürken; Kubat ve Şehrazat'ın nikahı kıyıldı.

Şehrazat, düğü sonrası gözyaşlarına boğulurken; Büyükbey'in evinden kovulan Ferhat'ı da başkaları kaçırdı.

Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek" - 17

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizi, X platformunda TT listesine girdi. İşte o yorumlardan bazıları...

"Şehrazata mı ağlayayım Ferhata mı bilemedim"
"Kubat içten içe Şehrazat ile Ferhat'ı ayırdığı için üzülüyor"
"Kubat, Şehrazat'a aşık olacak"
"Kubat iyi ve kötü ne demek bilmeyen, çocuksu bir ruh. Şehrazat'la öğrenecek gerçek sevgiyi"
"Ferhat ne yapacak şimdi"
"Ah Ferhat bir bilse gerçeği"
"Ferhat boşa çırpınıp durdu"

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