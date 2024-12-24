Sen Ağlama İstanbul'da Ferhat'ı yıkan evlilik! "Kubat sevmeyi Şehrazat'la öğrenecek"
Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul'un 24 Aralık akşamı yayınlanan 3. bölümüne; Şehrazat ile Kubat'ın evlenmesi damga vurdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizi, X platformunda TT listesine girdi. İşte detaylar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul'un dün akşam Star’da izleyiciyle buluşan 3. bölümünde; Şehrazat'ın Ferhat'ın yaşaması için Kubat ile evlenmesi dikkat çekti.