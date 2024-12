BÜYÜKBEY - TAMER LEVENT

İstanbul'un yer altı dünyasında tanınan Büyükbey (Tamer Levent), dönemin kabadayılarının reisidir. Her şeyi duyar ve kontrol eder. Otoriter, geleneklerine bağlı ve her zaman bir adım önde hareket eder. İmparatorluğunu kimseye kaptırmaya niyeti yoktur ve sadece kızı Şirin’e derin bir sevgi besler. Onun için her şeyi riske atmaya hazırdır.⁠