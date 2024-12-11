Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusu
Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı günü ekran macerasına başladı. İlk bölümüyle dikkat çeken Sen Ağlama İstanbul'un karakterleri ve konusuna dair ayrıntıları merak edildi. Peki, Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusuna dair ayrıntıları derledik.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul'un başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent yer alıyor.