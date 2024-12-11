ŞİRİN - BURCU CAVRAR

Şirin (Burcu Cavrar), Büyükbey’in tek kızıdır. Hırslı, şımarık ve şatafata tutkuludur. Kocası Kubat’a delicesine bir tutkuyla bağlıdır ve onu elinde tutmak için bir çocuk doğurması gerektiğine inanır. Hayatında elde edemediği hiçbir şey olmamıştır. İçinde hep bir sevgi açlığı vardır ve bu, onu amacına ulaşmak için sınır tanımayan biri haline getirmiştir.⁠