Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusu

Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı günü ekran macerasına başladı. İlk bölümüyle dikkat çeken Sen Ağlama İstanbul'un karakterleri ve konusuna dair ayrıntıları merak edildi. Peki, Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusuna dair ayrıntıları derledik.

Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusu - 1

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul'un başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent yer alıyor.

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Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusu - 2

Dönem dizisi olarak izleyici karşısına çıkan ve İstanbul’da geçen imkansız bir aşkı konu alan Sen Ağlama İstanbul'da hangi oyuncu, hangi karaktere hayat veriyor merak edildi. İşte Sen Ağlama İstanbul oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler...

Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusu - 3

ŞEHRAZAT - SİMAY BARLAS

Şehrazat (Simay Barlas), aşkın gücüne inanan, mücadeleci, zeki ve idealist bir tıp öğrencisidir. Sevdiği adamla evlilik hayalleri kurarken Ferhat’ın başına gelen trajedi aşklarına gölge düşürecek, kara talihi Şehrazat’ı sınamaktan vazgeçmeyecektir.

Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusu - 4

FERHAT - AYTAÇ ŞAŞMAZ

Ferhat (Aytaç Şaşmaz); inandığı değerler uğruna sonuna kadar mücadele eden, aşkı için her türlü zorluğa göğüs geren bir adamdır. Günün birinde başına gelen talihsiz bir olay Ferhat’ı hiç ummadığı bir şekilde aşkından ayrı düşürecektir.

Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusu - 5

KUBAT - İSMAİL HACIOĞLU

Anne ve babasını kaybettikten sonra amcası Büyükbey’in yanında büyüyen Kubat (İsmail Hacıoğlu), onun zoruyla kızı Şirin’le evlenmiştir. Şirin’in ona olan düşkünlüğüne karşın Kubat bu evlilikte oldukça mutsuzdur. Günün birinde Büyükbey kimsenin beklemediği bir karar alacak ve Kubat’ın hayatı tamamen değişecektir.

Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusu - 6

BÜYÜKBEY - TAMER LEVENT

İstanbul'un yer altı dünyasında tanınan Büyükbey (Tamer Levent), dönemin kabadayılarının reisidir. Her şeyi duyar ve kontrol eder. Otoriter, geleneklerine bağlı ve her zaman bir adım önde hareket eder. İmparatorluğunu kimseye kaptırmaya niyeti yoktur ve sadece kızı Şirin’e derin bir sevgi besler. Onun için her şeyi riske atmaya hazırdır.⁠

Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusu - 7

ŞİRİN - BURCU CAVRAR

Şirin (Burcu Cavrar), Büyükbey’in tek kızıdır. Hırslı, şımarık ve şatafata tutkuludur. Kocası Kubat’a delicesine bir tutkuyla bağlıdır ve onu elinde tutmak için bir çocuk doğurması gerektiğine inanır. Hayatında elde edemediği hiçbir şey olmamıştır. İçinde hep bir sevgi açlığı vardır ve bu, onu amacına ulaşmak için sınır tanımayan biri haline getirmiştir.⁠

Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusu - 8

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul'un 10 Aralık Salı akşamı yayınlanan 1. bölümüne; Şehrazat'ın ısrarı sonrası Büyükbey'in idam cezasına çarptırılan Ferhat'ı ipten alması damga vurdu.

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Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusu - 9

İLK BÖLÜM SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Nostaljik atmosferi, görsel zenginliği ve çarpıcı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sen Ağlama İstanbul'un 1. bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizi, X platformunda TT listesine girdi.

Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusu - 10

SEN AĞLAMA İSTANBUL OYUNCULARI

Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda; Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin gibi önemli isimler yer alıyor.

Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusu - 11

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı‘nın üstlendiği Sen Ağlama İstanbul'un senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.

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