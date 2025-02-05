Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat oyunu bozdu! "Gerçeği öğrenme sırası Kubat'ta"
Salı akşamları Star TV'de izleyiciyle buluşan Sen Ağlama İstanbul, 4 Şubat'ta 7. bölümüyle ekranlara geldi. Hanedanoğlu ailesi için tehlikeli günlerin başladığı diziye; Şehrazat'ın Şirin'in oyununu bozması ve Kubat'tan vazgeçmemesi damga vurdu. İşte Sen Ağlama İstanbul son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul'un 28 Ocak'taki yeni bölümüne; Kubat'ın aşk itirafı ve Şehrazat'ın Şirin'in yalanını öğrendikten sonra Kubat'tan vazgeçmemesi damga vurdu.
Sen Ağlama İstanbul son bölümde; Ferhat'ın İsfendiyar'ın sağ kolu olması ortalığı karıştırırken; Şehrazat fenalaştı.