Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat oyunu bozdu! "Gerçeği öğrenme sırası Kubat'ta"

Salı akşamları Star TV'de izleyiciyle buluşan Sen Ağlama İstanbul, 4 Şubat'ta 7. bölümüyle ekranlara geldi. Hanedanoğlu ailesi için tehlikeli günlerin başladığı diziye; Şehrazat'ın Şirin'in oyununu bozması ve Kubat'tan vazgeçmemesi damga vurdu. İşte Sen Ağlama İstanbul son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat oyunu bozdu! "Gerçeği öğrenme sırası Kubat'ta" - 1

Başrollerini Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul'un 28 Ocak'taki yeni bölümüne; Kubat'ın aşk itirafı ve Şehrazat'ın Şirin'in yalanını öğrendikten sonra Kubat'tan vazgeçmemesi damga vurdu.

Sen Ağlama İstanbul son bölümde; Ferhat'ın İsfendiyar'ın sağ kolu olması ortalığı karıştırırken; Şehrazat fenalaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat oyunu bozdu! "Gerçeği öğrenme sırası Kubat'ta" - 2

Şirin, zehrin etkisi olup olmadığını merak ederken Kubat, durumu fark ettiğini anlatıp eski eşine "O kızın ayağına taş değse senden bilirim. Sonra öyle bir giderim ki asla yüzümü göremezsin" dedi.

Eve dönen Hanedanoğlu ailesinden Büyükbey, Kubat'ı odasına çağırdı. O sırada Şehrazat'ın yanına giden Şirin ise sevdiği adamı başkasıyla görmenin ona ağır geldiğini, kendisini şimdi anladığını belirtti.

Amcasının tavrına kızan Kubat, bir daha eve gelmeyeceğini söyleyerek Şehrazat'ı da alıp gitti. Onun isteğiyle de Cemşit'in evine gittiler.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat oyunu bozdu! "Gerçeği öğrenme sırası Kubat'ta" - 3

Akşam Şehrazat'ın hala Ferhat'ı sevdiği ihtmaliyle korkan Kubat, ona olan aşkını itiraf etti.

Ertesi sabah Kubat, Cemşit'in evinde rahatsız hissederken; Büyükbey de Kubat ile Şehrazat'ın orada olduğunu öğrendi. Büyükbey hemen yola çıkarken; Zerrin de İsfendiyar'a haber verdi.

O sırada İsfendiyar'ın mekanına giden Kubat ise hem onu hem Ferhat'ı tehdit etti. Aynı anlarda Sacide ile buluşan Şehrazat da Ferhat'ın değişiminden kendini sorumlu tuttuğunu anlattı.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat oyunu bozdu! "Gerçeği öğrenme sırası Kubat'ta" - 4

Kubat ve Şehrazat aynı anda eve dönerken; Büyükbey de Cemşit'e "Nankörleri evinde tutma" dedi. Onu dinleyen Cemşit, Şehrazat'ın tepkisine rağmen gitmesini isterken; bir adam arabasına binerken Büyükbey'i vurdu.

Şehrazat'ın müdahalesiyle hastaneye yetiştirilen Büyükbey, hayati tehlikeyi atlattı.

Gece amcasını güvene almak için onu eve getirten Kubat, Büyükbey'den özür diledi. Kubat'ı evladı gibi sevdiğini ancak sevgisini gösteremediğini söyleyen Büyükbey, "Hazırlan benden sonra Büyükbey sen olacaksın. Ben iyileşene kadar o koltuk senin. Cümle aleme göster kendini. Bunu bize yapanlara git bul, kes cezalarını" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat oyunu bozdu! "Gerçeği öğrenme sırası Kubat'ta" - 5

Kubat, bunu kimin yaptığını bulmak için uğraşırken; hastaneden tahlil sonuçları geldi. İkinci tahlilde de sonucun pozitif olmasıyla şoke olan Kubat, Şehrazat'ın peşinden giderken; Zerrin de yıllar önce Şirin'e yaptığı kötülüğü hatırladı.

Şirin apandisit ameliyatı olurken, doktora para veren ve onun anne olma ihtimalini elinden alan Zerrin, "Demek ki bu tahlillerde birinin parmağı var" dedi.

Kubat, bulunan tetikçiyi sorgulamaya giderken; Zerrin de İsfendiyar'ı arayıp tahliller için teşekkür etti. Zerrin'in telefon konuşmasını ise Şehrazat duydu.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat oyunu bozdu! "Gerçeği öğrenme sırası Kubat'ta" - 6

Her şeyi anlayan ve sonrasında Doktor Oktay'a şantaj yaptığı fotoğrafları bulan Şehrazat, olan biteni öğrendi.

Kubat eve döndüğünde ise Pervin Hanım kapıdaydı. Şehrazat için endişelenen Pervin, Kubat'a "Kızımı gerçekten sevdiğini görüyorum. Ama onun güvende olmasını istiyorsan, onu kendi evine gönderirsin" dedi.

Şehrazat'ın yanına gelen Kubat ise onu kendinden uzaklaştırmak istediği için "Yarın gidiyorsun buradan. Bu işlerin arasında bir de seninle evcilik oynayamayacağım. Boşanalım gitsin" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat oyunu bozdu! "Gerçeği öğrenme sırası Kubat'ta" - 7

Perişan olan Kubat, Salih'le dertleşirken "Hislerim baki... Benim karanlığım onun ışığını söndürüyor" ifadelerini kullandı.

İsfendiyar, Ferhat ve Rüya'nın yemeğe geleceği için hazırlanan Şehrazat ise "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Senden boşanmayacağım" dedi.

Ardından Şirin'e giden Şehrazat, "Hamile olmadığını biliyorum, Oktay Hoca her şeyi itiraf etti. Bu oyun da burada bitti" ifadelerini kullandı.

İsfendiyar, Büyükbey'e geçmiş olsun dilerken; Kubat da tetikçiyi getirtip "Tanıştırayım amca, seni vuran adam bu... Kolsuz" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat oyunu bozdu! "Gerçeği öğrenme sırası Kubat'ta" - 8

Şehrazat'ın Şirin'in hamile olmadığını öğrenmesi ve Kubat'tan vazgeçmemesi sosyal medyada gündem oldu.

"Ah Kubat bizi perişan ettin"
"Umarım bu ayrılık iki tarafın da gönülden isteyeceği temiz bir başlangıç içindir"
"Kubat gerçekten sevdiği ve korumak istediği için gitsin diyor"
"Helal olsun Şehrazat"
"Büyük bir aşk hikayesi başlıyor"
"Gerçeği öğrenme sırası Kubat'ta"
"Şirin'in ipleri Şehrazat'ın elinde"

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