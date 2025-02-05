Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat oyunu bozdu! "Gerçeği öğrenme sırası Kubat'ta"

Şirin, zehrin etkisi olup olmadığını merak ederken Kubat, durumu fark ettiğini anlatıp eski eşine "O kızın ayağına taş değse senden bilirim. Sonra öyle bir giderim ki asla yüzümü göremezsin" dedi.

Eve dönen Hanedanoğlu ailesinden Büyükbey, Kubat'ı odasına çağırdı. O sırada Şehrazat'ın yanına giden Şirin ise sevdiği adamı başkasıyla görmenin ona ağır geldiğini, kendisini şimdi anladığını belirtti.

Amcasının tavrına kızan Kubat, bir daha eve gelmeyeceğini söyleyerek Şehrazat'ı da alıp gitti. Onun isteğiyle de Cemşit'in evine gittiler.