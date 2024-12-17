Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat ve Ferhat'tan sürpriz karar! "Aşklarına yazık olacak"

"DAMADIM KUBAT'LA EVLENMENİ İSTİYORUM"

Büyükbey "Benim içimde bir yara var ama iğneyle, ilaçla geçecek bir yara değil. Sana 'Ferhat'ın yaşaması için her şeyi yapar mısın?' diye sormuştum hatırlıyor musun? Sen de 'Gereksirse canımı bile veririm' demiştin. Korkma canını istemeyeceğim senden. Ben damadıma bir kız istiyorum. Kubat'la evlenip benim için çocuk doğuracak bir kız. O çocuk soyumu devam ettirecek, benim varisim olacak. Kubat'la evlenmeni ve ondan bir çocuk doğurmanı istiyorum Şehrazat. Senden isteğim budur" dedi.

Sinirlenen Şehrazat, "Büyükbey siz benden ne istediğinizin farkında mısınız? Yaptıklarınıza minnettarım ve Ferhat için canımı veririm ama damadınızla evlenmem mümkün değil. Ben Ferhat'ı seviyorum ve ondan başka kimseyle olamam. Bu teklifi duymazdan geleceğim. Hiçbir kadın böyle bir şey yaşamak istemez" dedi.