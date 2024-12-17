Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat ve Ferhat'tan sürpriz karar! "Aşklarına yazık olacak"
Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul'un 17 Aralık Salı akşamı yayınlanan 2. bölümüne; Büyükbey'in Kubat ile Şehrazat'ın evleneceğini söylemesi üzerine Ferhat ve Şehrazat'ın kaçması damga vurdu. İşte Sen Ağlama İstanbul'da yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul'un 2. bölümünde; Şehrazat ve Ferhat'ın aşklarına sahip çıkması dikkat çekti.