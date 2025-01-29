Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat ve Kubat için zor günler kapıda! "Ferhat'ın intikamı başlıyor"

Star TV'nin sevilen dizisi Sen Ağlama İstanbul, 28 Ocak Salı akşamı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sen Ağlama İstanbul yeni bölümde; Kubat'ın Şehrazat'tan vazgeçmemesi ve Ferhat'ın sürpriz hamlesi dikkat çekti. İşte Sen Ağlama İstanbul son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat ve Kubat için zor günler kapıda! "Ferhat'ın intikamı başlıyor" - 1

Başrollerini Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul'un 28 Ocak'taki yeni bölümüne; Kubat ve Şehrazat'ın yeni bir sınavdan geçmesi damga vurdu.

ŞİRİN'DEN BEBEK MÜJDESİ

Sen Ağlama İstanbul son bölümde; Kubat'ın Şehrazat'ın ailesinde kaldığını öğrenen Şirin, ısrarla kapıyı çaldı. İçeri giren Şirin, Şehrazat ve Kubat'ın tepkisi sonrası "Çocuğumun babasını almaya geldim. Biricik kocanın çocuğunu taşıyorum karnımda" dedi.

Şirin, Kubat inanmayınca doktor raporunu çıkarttı. Raporu okuyan Şehrazat, Şirin'in doğru söylediğini belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat ve Kubat için zor günler kapıda! "Ferhat'ın intikamı başlıyor" - 2

"HAYATIMI MAHVETTİNİZ"

Şehrazat üzülürken; Kubat, Şirin'i dışarı çıkarttı. Olanlara şaşıran Cemşit ise Kubat'ı tehdit etti.

Eşinin yanına giden Kubat, Şirin'e inanmadığını ifade ederken; Şehrazat, "Hayatımı mahvettiniz. 'Seni bu karanlıktan koruyacağım' dedin, böyle mi koruyorsun beni?" dedi.

Kubat ise "Seninleyken kalbimle de bedenimle de seninleydim. Her şeyi halledip öyle geleceğim" ifadelerini kullandı.

Kubat ve Şirin, oradan giderken; Şehrazat da boşanacağını söyledi. Buna asla izin vermeyeceğini ifade eden Cemşit ise "Bu evlilik sürecek. Cesedimi çiğnersin" diye son sözünü söyledi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat ve Kubat için zor günler kapıda! "Ferhat'ın intikamı başlıyor" - 3

BÜYÜKBEY KARARINI VERDİ

Konağa dönen Kubat ise kendisinden isteneni yaptığını "Biz Şehrazat'la her anlamda karı koca olduk" sözleriyle anlattı. Olay çıkaran Şirin'i Büyükbey durdururken; Kubat, "Şehrazat'tan ayrılmayacağım" dedi.

Büyükbey, "Şehrazat ve Kubat'ın evliliği sürecek. Madem gebelikte ilk aylar riskli ben bu ailenin geleceğini şansa bırakmam" ifadelerini kullandı.

Kubat gittikten sonra çıldıran Şirin, babasını suçlarken; Büyükbey de "Sen hiç kendine bakmaz mısın? Sen, bana ve Kubat'a saldıracağına kocanın seni sevmesini sağlasaydın" sözleriyle tepki gösterdi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat ve Kubat için zor günler kapıda! "Ferhat'ın intikamı başlıyor" - 4

KUBAT'TAN ŞEHRAZAT'A: BENDEN SONRASI YOK

Şirin, babasının sözleriyle üzülürken; Kubat da Ferhat'ı Şehrazat'la görüp küplere bindi. Buna sinirlenen Kubat, Şehrazat'ı alıp götürdü.

Şehrazat'ı amcasının av köşküne götüren Kubat, onun tepki göstermesine "Benden sonrası yok. Benim karım olarak kalacaksın" dedi. Kubat, Şehrazat'a onu istediğini söyledi ve "Sana bu hamileliğin gerçek olmadığını ispatlayacağım" deyip gitti.

Oktay'a gidip onu tehdit eden Kubat, Şirin'e bir kez daha test yaptıracağını belirtti. Korkuyla Zerrin'i arayan Oktay, durumu bildirdi.

"SENİ İSTEMİYORUM FERHAT"

Zerrin ve yeğeni yeni planlar yaparken; Ferhat da Şirin'den aldığı adrese gidip Şehrazat'la yüzleşti.

Bu sırada eve gelen Kubat ise Ferhat'a "Seni uyarmıştım, buradan birimiz sağ çıkacak" dedi ve silah çekti. Ferhat da kendi silahına davranırken; Şehrazat araya girdi. Ardından Ferhat'a "Bu saatten sonra benimle de benim evliliğimle de hiçbir işin olamaz. Seni istemiyorum, ömrümün sonuna kadar da istemeyeceğim" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat ve Kubat için zor günler kapıda! "Ferhat'ın intikamı başlıyor" - 5

BÜYÜKBEY'İN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Ferhat, duyduklarıyla yıkılırken; Şirin ve Zerrin de Fahriye'nin mahallesindeki hamile kadına gidip para teklif etti.

Kendi evine dönen Şehrazat, babasının evliliği konusundaki ısrarıyla konağa döndü. Kubat'a rağmen Büyükbey ile konuşan Şehrazat, onun da "Bu evlilik ben istemeden bitmez" demesiyle kafesteki kuşun bile kendisinden daha özgür olduğunu ifade etti.

Ardından İsfendiyar da Büyükbey'in huzuruna çıktı. İkili ortaklık konusunda anlaşırken; Şirin de Kubat'ın isteği üzerine gebelik testi için kan verdi.

Tüm bunlar olurken Büyükbey de anahtarla girdiği odada Şehrazat'ın portresini izlemeye başladı.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat ve Kubat için zor günler kapıda! "Ferhat'ın intikamı başlıyor" - 6

Kubat'la eve dönen Şirin, Şehrazat'a saldırırken Büyükbey geldi. İyice sinirleri bozulan Şehrazat, "Sizin cehenneminizde yaşamaktan nefret ediyorum" dedi ve gitti.

Şehrazat'ın peşinden giden Kubat, onu ikna edip içeri getirdi. Şehrazat ısrarla onu istemediğini söylerken; Kubat'ın Büyükbey'e "Biz birlikte olduk" demesine de sitem etti.

ŞİRİN'DEN YENİ PLAN

Ertesi sabah Büyükbey'in ortaklık haberini alan ev halkı akşam birlikte davete gideceklerini öğrendi. Kubat'ın Şehrazat ile yakından ilgilendiğini gören Şirin ise Fahriye'ye kendisine zehir bulmasını emretti ve "Bu gece Şehrazat'ın son gecesi olacak" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat ve Kubat için zor günler kapıda! "Ferhat'ın intikamı başlıyor" - 7

Akşam gazinoya giden Büyükbey ve ailesinden Şirin, kimsenin görmediği anlarda Şehrazat'ın suyuna zehir koydu.

FERHAT'TAN SÜRPRİZ HAMLE

Şehrazat suyu içtikten dakikalar sonra Ferhat ve assolist Rüya yanlarına geldi. İsfendiyar hem sağ kolu Ferhat'ı hem de Rüya'yı takdim etti.

Kubat ile Şehrazat'ın yaşadıklarına ve Ferhat'ın hamlesi sosyal medyadan yorum yağdı.

"Kubat o kadar uğraşıyor, o kadar çabalıyor ki... Hepimizin hayatında onun gibi biri olsa yeter"
"Bütün olayların Kubat'a patlaması"
"Büyükbey de takıntılı çıktı. Kubat, Şehrazat'ı kaç kişiden korumak zorunda"
"Aşkına karşılık bulduğun günü bekliyorum Kubat"
"Bu hikayede yanan Kubat oldu"
"Kubat'ın tek vazgeçilmezi Şehrazat"
"Ferhat'ın intikamı başlıyor"

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat ve Kubat için zor günler kapıda! "Ferhat'ın intikamı başlıyor" - 8

SEN AĞLAMA İSTANBUL 7. BÖLÜM FRAGMANI

Sen Ağlama İstanbul 7. bölüm fragmanında; Kubat'ın Şehrazat'a "Seni seviyorum" diye haykırması damga vurdu.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER