Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat ve Kubat için zor günler kapıda! "Ferhat'ın intikamı başlıyor"

"HAYATIMI MAHVETTİNİZ"

Şehrazat üzülürken; Kubat, Şirin'i dışarı çıkarttı. Olanlara şaşıran Cemşit ise Kubat'ı tehdit etti.

Eşinin yanına giden Kubat, Şirin'e inanmadığını ifade ederken; Şehrazat, "Hayatımı mahvettiniz. 'Seni bu karanlıktan koruyacağım' dedin, böyle mi koruyorsun beni?" dedi.

Kubat ise "Seninleyken kalbimle de bedenimle de seninleydim. Her şeyi halledip öyle geleceğim" ifadelerini kullandı.

Kubat ve Şirin, oradan giderken; Şehrazat da boşanacağını söyledi. Buna asla izin vermeyeceğini ifade eden Cemşit ise "Bu evlilik sürecek. Cesedimi çiğnersin" diye son sözünü söyledi.