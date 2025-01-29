Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat ve Kubat için zor günler kapıda! "Ferhat'ın intikamı başlıyor"
Star TV'nin sevilen dizisi Sen Ağlama İstanbul, 28 Ocak Salı akşamı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sen Ağlama İstanbul yeni bölümde; Kubat'ın Şehrazat'tan vazgeçmemesi ve Ferhat'ın sürpriz hamlesi dikkat çekti. İşte Sen Ağlama İstanbul son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul'un 28 Ocak'taki yeni bölümüne; Kubat ve Şehrazat'ın yeni bir sınavdan geçmesi damga vurdu.
ŞİRİN'DEN BEBEK MÜJDESİ
Sen Ağlama İstanbul son bölümde; Kubat'ın Şehrazat'ın ailesinde kaldığını öğrenen Şirin, ısrarla kapıyı çaldı. İçeri giren Şirin, Şehrazat ve Kubat'ın tepkisi sonrası "Çocuğumun babasını almaya geldim. Biricik kocanın çocuğunu taşıyorum karnımda" dedi.
Şirin, Kubat inanmayınca doktor raporunu çıkarttı. Raporu okuyan Şehrazat, Şirin'in doğru söylediğini belirtti.