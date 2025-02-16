Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat'tan aşk itirafı! "Kubat herkesi korkuttu"

Star TV'nin dönem dizisi Sen Ağlama İstanbul yeni gününde, 15 Şubat Cumartesi akşamı 8. bölümüyle ekranlara geldi. Sen Ağlama İstanbul'a; Şehrazat'ın Kubat'a aşkını ilan etmesi damga vurdu. İşte Sen Ağlama İstanbul son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat'tan aşk itirafı! "Kubat herkesi korkuttu" - 1

Başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, İsmail Hacıoğlu, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul'un 8. bölümüne; Şehrazat'ın aşk itirafı damga vurdu.

Sen Ağlama İstanbul son bölümde; Büyükbey’i vuran Kolsuz’a herkesin karşısında “Kim tuttu seni?” diyen Kubat, İsfendiyar’ın da gitmesine izin vermedi. Korkan Kolsuz ise “İpsiz Cemil” adını verdi.

ŞİRİN'İN BEBEK YALANI ORTAYA ÇIKTI

Kubat, Kolsuz’u konuşturmaya çalışırken; Şirin de halası Zerrin’e Şehrazat’ın her şeyi bildiğini söyledi. O sırada odaya gelen Şehrazat, Şirin’e “Ya sen söyle ya ben söyleyeceğim” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat'tan aşk itirafı! "Kubat herkesi korkuttu" - 2

Şirin, onu ikna etmeye çalışırken Kubat her şeyi duydu. Büyükbey de olanları öğrenip “Sana yazıklar olsun. Hemen yarın halanla Londra’ya gideceksin” dedi. Şehrazat ise gitmemesi gerektiğini söyledi.

CEVDET'TEN KOLSUZ'A TEHDİT

Cevdet Amir, İsfendiyar’ı düştüğü durumdan kurtarmak için Kolsuz’la görüşmek istedi. Onu tek başına sorgulayacağını ifade eden Cevdet, Kolsuz’u ailesiyle tehdit etti.

Kubat’ın Kolsuz’u dövdüğünü gören Şehrazat, kendi karanlığında boğulmaması gerektiğini söyledi ve “Eğer bir gün benim çocuğumun babası olacaksan ona göre davranacaksın” dedi.

"İŞTE BU YÜZDEN SENİ SEÇTİM"

Ertesi sabah Kubat uyurken üzerini örten Şehrazat, ardından Büyükbey’in ilaçlarını verdi. Büyükbey de “Şirin’in tüm yaptıklarına rağmen onun gitmesini istemedin. İşte bu yüzden seni seçtim” dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat'tan aşk itirafı! "Kubat herkesi korkuttu" - 3

Rüya ve Ferhat’ı dikkatli olmaları için uyaran İsfendiyar, Zerrin ile buluştu. Ağabeyi yüzünden kızının başkasına anne diyerek büyüdüğünü söyleyen Zerrin, intikamını almak için elinden ne geliyorsa yapacağını ifade etti.

Aynı anlarda Büyükbey de herkesi evde toparlayıp plan yaparken; Cevdet geldiğinde “Eşiniz ve oğullarınızın öldüğü kazayı da İpsiz Cemil’in planladığını söylüyorlar. Hatta arabanın frenlerini de Kolsuz bozmuş” dedi.

ŞİRİN İNTİKAM PEŞİNDE

Büyükbey bu haberle delirirken, her şeyi duyan Şirin de silahını alıp Kolsuz’un yanına indi. Şehrazat duruma engel olmak isterken; Şirin onu omzundan vurdu.

Silah sesi sonrası Kubat da aşağıya koştu. Şirin’e her şeyi halledeceğini ifade eden Kubat, Şehrazat’ı dinleyip omzundaki kurşunu çıkarmasına izin verdi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat'tan aşk itirafı! "Kubat herkesi korkuttu" - 4

BÜYÜKBEY, İPSİZ CEMİL'İN PEŞİNDE

Tüm olanların ardından amcasıyla konuşan Kubat, yaşadıklarından şüphelenirken; Cevdet, İpsiz için ipucu bulduklarını söyledi. Hemen harekete geçen Kubat’ı kaybetmek istemediğini ifade eden Şehrazat, ondan geri döneceğine dair söz aldı.

Kubat, Cemşit, Haşim ve Büyükbey’in adamları, İpsiz Cemil’i bulmaya çalışırken; Kolsuz da Şehrazat’a kimseye bir şey yapmadığını söyledi.

Kubat eve geldiğinde Şehrazat’ın söylediklerini dinlemezken; gece Şirin ile dertleşti. Şehrazat, ertesi sabah uyuyakalan ikiliyi yan yana görünce olay çıkarttı.

O sırada İpsiz Cemil de hem İsfendiyar’ın mekanını bastı hem de Büyükbey’in himayesindeki dükkanları dağıttı. Olanları öğrenen Büyükbey, öfkeden deliye dönerken; Şehrazat da Cevdet’e gidip yardım istese de olumsuz yanıt aldı.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat'tan aşk itirafı! "Kubat herkesi korkuttu" - 5

ŞEHRAZAT KAÇIRILDI

Odadan çıkan Şehrazat, eldivenlerini unuttuğunu fark edince geri döndü. O sırada Cevdet’in İpsiz ile yaptığı telefon konuşmasına şahit oldu. Bunu fark eden Cevdet, Şehrazat’ı kaçırırken; Kubat da karısının İpsiz Cemil tarafından kaçırıldığını öğrendi.

Kubat’ın Kolsuz’u götürmesine izin vermeyeceğini söyleyen Şirin, Kolsuz’u vurdu. İyice sinirlenen Kubat, Şehrazat’ı bulmak için giderken; Şirin de Ferhat’ı arayıp haber verdi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat'tan aşk itirafı! "Kubat herkesi korkuttu" - 6

KUBAT VURULDU

Ferhat ile Kubat birlikte plan yaparken; Cevdet, Kubat’ı Ferhat da Cevdet’i vurdu. Kubat için korkan Şehrazat, gözyaşlarına boğulurken; onu sevdiğini itiraf etti.

AYLAR SONRA ŞEHRAZAT VE KUBAT YAN YANA

Ardından yaşanan 6 aylık zaman atlaması sonrası Şehrazat, hastanede hastalarıyla ilgilenirken; Kubat da elinde çiçeklerle onu ziyarete geldi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Kubat'ın iyileşmesi ve Şehrazat ile mutlu olmalarına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Kubat herkesi korkuttu"
"Şehrazat, Kubat’ı kaybetmekten çok korkuyor"
"Onları birlikte gördüğüme sevindim"
"Kubat'a bir şey olacak diye çok korktum"
"Ah Şehrazat nasıl da sevdi Kubat'ı"
"En azından birlikte ve mutlular"
"Kubat'ı vuran adamı da Ferhat vurdu"

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