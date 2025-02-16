Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat'tan aşk itirafı! "Kubat herkesi korkuttu"
Star TV'nin dönem dizisi Sen Ağlama İstanbul yeni gününde, 15 Şubat Cumartesi akşamı 8. bölümüyle ekranlara geldi. Sen Ağlama İstanbul'a; Şehrazat'ın Kubat'a aşkını ilan etmesi damga vurdu. İşte Sen Ağlama İstanbul son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, İsmail Hacıoğlu, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul'un 8. bölümüne; Şehrazat'ın aşk itirafı damga vurdu.
Sen Ağlama İstanbul son bölümde; Büyükbey’i vuran Kolsuz’a herkesin karşısında “Kim tuttu seni?” diyen Kubat, İsfendiyar’ın da gitmesine izin vermedi. Korkan Kolsuz ise “İpsiz Cemil” adını verdi.
ŞİRİN'İN BEBEK YALANI ORTAYA ÇIKTI
Kubat, Kolsuz’u konuşturmaya çalışırken; Şirin de halası Zerrin’e Şehrazat’ın her şeyi bildiğini söyledi. O sırada odaya gelen Şehrazat, Şirin’e “Ya sen söyle ya ben söyleyeceğim” dedi.