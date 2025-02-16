Sen Ağlama İstanbul'da Şehrazat'tan aşk itirafı! "Kubat herkesi korkuttu"

Şirin, onu ikna etmeye çalışırken Kubat her şeyi duydu. Büyükbey de olanları öğrenip “Sana yazıklar olsun. Hemen yarın halanla Londra’ya gideceksin” dedi. Şehrazat ise gitmemesi gerektiğini söyledi.



CEVDET'TEN KOLSUZ'A TEHDİT

Cevdet Amir, İsfendiyar’ı düştüğü durumdan kurtarmak için Kolsuz’la görüşmek istedi. Onu tek başına sorgulayacağını ifade eden Cevdet, Kolsuz’u ailesiyle tehdit etti.

Kubat’ın Kolsuz’u dövdüğünü gören Şehrazat, kendi karanlığında boğulmaması gerektiğini söyledi ve “Eğer bir gün benim çocuğumun babası olacaksan ona göre davranacaksın” dedi.

"İŞTE BU YÜZDEN SENİ SEÇTİM"

Ertesi sabah Kubat uyurken üzerini örten Şehrazat, ardından Büyükbey’in ilaçlarını verdi. Büyükbey de “Şirin’in tüm yaptıklarına rağmen onun gitmesini istemedin. İşte bu yüzden seni seçtim” dedi.