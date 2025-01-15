Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar"

Salı akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan ve Şehrazat adlı diziden uyarlanan Sen Ağlama İstanbul'un 14 Ocak'taki 5. bölümüne; Kubat ve Şehrazat'ın giderek yakınlaşması ve Şirin'in yeni planı damga vurdu. İşte Sen Ağlama İstanbul son bölümde yaşananlar...

Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar" - 1

Başrollerini Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul'un 14 Ocak Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Şirin'in babasına söylediği yalan dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar" - 2

"BİR DAHA SAKIN BANA DOKUNMA"

Sen Ağlama İstanbul son bölümde; kendisini öpen Kubat'a tokat atan Şehrazat, "Bu ne cüret... Bir daha sakın bana dokunma" dedi.

"Bunu beklemediğin için mi yaptın yoksa benden etkilendiğin için mi? Sana dokunmaya çalıştığımda titriyorsun Şehrazat" diyen Kubat'a yanıt veren Şehrazat, "Çünkü senden korkuyorum. Sen bana yabancısın. Bir daha sakın bana dokunma" dedi.

Kubat özür dilese de onu dinlemeyen Şehrazat, "Sana güvenmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar" - 3

BÜYÜKBEY'DEN ŞEHRAZAT İLE KUBAT'A MÜDAHALE

Aynı anlarda Ferhat ile tanışan Şirin ise ona iş birliği teklif etti.

Kubat ile Şehrazat'ın birbirine girdiğini öğrenen Büyükbey, hemen eve gelip ikisine müdahale etti. Kubat'ı zorla odasına götüren Büyükbey, hem yeğenine hem Şehrazat'a tepki gösterdi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar" - 4

KUBAT'TAN ŞİRİN'E UYARI

O sırada halası Zerrin'in evine giden Şirin, olanları anlatıp ağlarken; Zerrin de her şeyi halledeceğine dair söz verdi.

Ertesi sabah Kubat, Şehrazat'a bir çiçek bırakıp, çalışma masası hediye ederken; soluğu Şirin'in karşısında aldı.

Şehrazat'ın hayatını el birliğiyle mahvettiklerini söyleyen Kubat, "Ayağını denk al" diyerek Şirin'i uyardı.

Yeğeni Şirin'i haklı bulan Zerrin ise "Bu kız sandığımdan tehlikeliymiş. Peki biz sevgili babana senin hamile olduğunu söylesek o kızın durumu ne olur?" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar" - 5

KUBAT, ŞEHRAZAT'IN KALBİNİ KAZANMAYA KARARLI

Bu sırada Kubat'ın Şirin'e gittiğini öğrenen Şehrazat, ona hesap sorarken; Kubat da "Sana yaptıkları için hesap sormaya gittim. Lütfen bana bir şans daha ver" dedi.

Kubat'a ikinci bir şans veren Şehrazat, onunla kahvaltı etmek için otele gitmeyi kabul etti.

Karşısında ailesini gören Şehrazat, mutluluktan havalara uçarken; Kubat da "Seni en çok mutlu eden şey ailen biliyorum" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar" - 6

OTELE SALDIRI

İsfendiyar'ın otele baskın yapacağını öğrenen Ferhat ise Cemşit'i düşünerek oraya koştu.

İsfendiyar'ın adamı baskın sırasında içeri girmeye çalışan Ferhat'ı engellerken; Kubat, Cemşit'in hayatını kurtarmak için önüne atladı.

Şehrazat, Kubat'ın koluna pansuman yaparken; Kubat da ondan başka bir şey düşünemediğini ifade etti.

Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar" - 7

ŞİRİN VE ZERRİN KONAĞA GELDİ

O sırada otele gelen Büyükbey, Şirin ve Zerrin'in de konağa gelmesi için emir verirken; Şehrazat ona tepki gösterdi. Bu sözlere bir kereliğine izin verdiğini belirten Büyükbey de Cemşit ve ailesini akşam yemeğine davet etti.

Kubat, Şirin ve Zerrin'i eve getirdiğinde tansiyon yükseldi. Hala yeğenin tepkilerine maruz kalan Şehrazat ise Kubat'a pansuman yapmak için eşiyle odasına çekildi. Şehrazat'a onu koruyacağına dair söz veren Kubat, "Korkma benden" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar" - 8

BÜYÜKBEY, FERHAT'TAN ŞÜPHELENİYOR

Aynı anlarda Ferhat'tan şüphelenen Büyükbey ise onun karşısına dikilirken; Ferhat da "Çek vur beni, bitsin bu işkence" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar" - 9

Doktor Oktay'ı Şirin'in hamile olduğunu dair rapor konusunda ikna edemeyen Zerrin ise yeğenine doktorun açığını bulduğunu ve durumu halledeceğini söyledi.

Akşam Büyükbey'in evinde Zerrin, Şirin ve Şehrazat'ın ailesi arasında gergin anlar yaşanırken; Büyükbey de Kubat ve Şehrazat'ın çocuğu için yaptırdığı beşiği gözler önüne serdi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar" - 10

ŞEHRAZAT'TAN ŞİRİN İTİRAFI

Ailesine yapılan muameleden rahatsız olan Şehrazat ise Şirin'in kendisine kurduğu tuzağı herkese anlattı.

Çok sinirlenen Büyükbey, bayılma numarası yapan Şirin'e "Yarından tezi yok halanla birlikte İngiltere'ye gideceksin" dedi.

Ağabeyine "Bari bir doktora görünsün, sonra gidelim" diyen Zerrin ise Oktay'ı ikna etmekten başka bir çareleri kalmadığını söyledi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar" - 11

KUBAT'TAN BÜYÜKBEY'E TEPKİ

Gece kendisine "Görevini yerine getir" diye kızan Büyükbey'e yanıt veren Kubat ise "O kıza istemediği hiçbir şey yapmayacağım" dedi.

Bunları duyan Şehrazat da Kubat'a gidip "Söylediklerini duydum, sen sandığım kadar kötü biri değilmişsin" dedi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar" - 12

ŞİRİN'DEN DOKTORUNA ŞANTAJ

Oktay'ın muayenehanesini basan Şirin ve yardımcısı, onunla sevgilisinin fotoğraflarını çekip şantaj yaptı.

Ertesi sabah konağa giden Oktay, Şirin için kan testi yaptıracağını söylerken; Ferhat'ın babası Haşim kaçırıldı. Kubat ve Şehrazat ise gidip Haşim'i kurtardı.

Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar" - 13

ŞİRİN'DEN "HAMİLEYİM" YALANI

Gece Şehrazat'ın ailesine misafir olan Kubat ve Şehrazat, ilk kez aynı yatakta yatarken; Şirin de Oktay'dan gelen sahte raporu babasına gösterdi ve hamile olduğunu söyledi.

Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar" - 14

Şirin'in söylediği yalan ve Şehrazat ile Kubat'ın ilk kez birlikte uyumasına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Şehrazat, Kubat'ın kıymetini bil bence"
"Şirin tehlikeli sularda"
"Şehrazat bu yalanı ortaya çıkarır"
"Şehrazat bu oyunu bozar"
"Kubat inanmayacak"
"Büyükbey gerçeği öğrenince kıyamet kopacak"

DAHA FAZLA GÖSTER