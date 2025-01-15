Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar"

KUBAT, ŞEHRAZAT'IN KALBİNİ KAZANMAYA KARARLI

Bu sırada Kubat'ın Şirin'e gittiğini öğrenen Şehrazat, ona hesap sorarken; Kubat da "Sana yaptıkları için hesap sormaya gittim. Lütfen bana bir şans daha ver" dedi.

Kubat'a ikinci bir şans veren Şehrazat, onunla kahvaltı etmek için otele gitmeyi kabul etti.

Karşısında ailesini gören Şehrazat, mutluluktan havalara uçarken; Kubat da "Seni en çok mutlu eden şey ailen biliyorum" dedi.