Sen Ağlama İstanbul'da Şirin'den tehlikeli hamle! "Şehrazat bu oyunu bozar"
Salı akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan ve Şehrazat adlı diziden uyarlanan Sen Ağlama İstanbul'un 14 Ocak'taki 5. bölümüne; Kubat ve Şehrazat'ın giderek yakınlaşması ve Şirin'in yeni planı damga vurdu. İşte Sen Ağlama İstanbul son bölümde yaşananlar...
Başrollerini Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul'un 14 Ocak Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde; Şirin'in babasına söylediği yalan dikkat çekti.