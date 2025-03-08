Serçenin Gözyaşı filmi nerede çekilde, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kocası tarafından şiddete uğrayan Emine'nin hikayesini anlatan "Serçenin Gözyaşı" filmi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'de TV'de ilk kez yayınlanacak. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Serçenin Gözyaşı" filmi 2022 yılında vizyona girmişti. Peki, Serçenin Gözyaşı filmi nerede çekilde, oyuncu kadrosunda kimler var?

Serçenin Gözyaşı filmi nerede çekilde, oyuncu kadrosunda kimler var? - 1

Usta oyuncuların rol aldığı, kadınların dramını beyazperdeye yansıtacak "Serçenin Gözyaşı" filmi 8 Mart 2025 tarihinde yayımlanacak. Hikayesi gazeteci Ali Eyüboğlu'na ait olan filmin senaryosunu Şengül Boybaş kaleme aldı. Yapımcılığını Çağla Başak Çobanoğlu'nun üstlendiği filmin müziklerine Zeynep Alasya imza attı.

N-LIFE HABERLERİ

Serçenin Gözyaşı filmi nerede çekilde, oyuncu kadrosunda kimler var? - 2

SERÇENİN GÖZYAŞI KONUSU 

Hazırlıkları 2 ay önce başlayan filmin 1970’li yılları anlattığı sahneleri Çanakkale’nin Tamış köyünde günümüz sahneleri ise İstanbul’da çekildi. Filmin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:


Serçenin Gözyaşı filmi nerede çekilde, oyuncu kadrosunda kimler var? - 3

“Ezgi Şenler (Nilüfer), Uğur Güneş (Gazi), Yeşim Salkım (Ayten), Soydan Soydaş (Geco), Tamer Karadağlı (Hakim), Özlem Gürses (Sunucu), Arzu Cabar (Sultan), Sedef Şahin (Emine), Evren Erler (Şevki), Kubilay Penbeklioğlu (Muhtar Hilmi), Bilge Şen Ündüz (Fatma Ana), Yağızkan Dikmen (Hakan), Ahmet Sarsılmaz (Sabahattin), Özgür Çağlayan İncesu (Deli Selim), Burcu Yüce (Hatice), Nilay Çömlekçi (Meryem), Gülsüm Sayar (Vildan), İbrahim Çavdar (Osman), Gökberk Bayındır (Kadir), Fatih Altınışık (Ekrem), Yağmur Ceren Bulman (Gülsüm), Burcu Baki (Ayşe), Sefa Demir (Halil), Mehmet Güler (Hamdi), Ergin Deveci (Hüso), Sefa Şenel (İso), Erberk Sezer (Ali), Erol Sertel (Mesut), Şükrü Çetin (Burhan), Muharrem Fındıcak (Yakup), İsa-Musa Kadan (Galip/Talip) ikiz kardeşler, Neslihan Rayman (Tavukçu Hayriye).”

Serçenin Gözyaşı filmi nerede çekilde, oyuncu kadrosunda kimler var? - 4

FİLMİN KONUSU 

Kocası Mesut tarafından dövülen ve her türlü şiddete uğrayan Emine’nin hayatı bir gece yarısı yaşadığı korkunç bir olayla altüst olur. Kocasının şiddetine karşı koymaya çalışırken onu yaralayan Emine’nin avukatlığını mağdur kadınların davalarıyla ilgilenen ve bu konuda yaptığı başarılı projelerle tanınan avukat Ayten Çetiner üstlenir. Büyük bir tesadüf eseri Emine, Ayten’in annesi ile aynı köydendir. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bu köyde yaşananlar, ‘geçmişin geleceğin aynası’ olduğu tezini güçlendiriyor.

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