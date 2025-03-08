Serçenin Gözyaşı filmi nerede çekilde, oyuncu kadrosunda kimler var?
Kocası tarafından şiddete uğrayan Emine'nin hikayesini anlatan "Serçenin Gözyaşı" filmi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'de TV'de ilk kez yayınlanacak. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Serçenin Gözyaşı" filmi 2022 yılında vizyona girmişti. Peki, Serçenin Gözyaşı filmi nerede çekilde, oyuncu kadrosunda kimler var?
Usta oyuncuların rol aldığı, kadınların dramını beyazperdeye yansıtacak "Serçenin Gözyaşı" filmi 8 Mart 2025 tarihinde yayımlanacak. Hikayesi gazeteci Ali Eyüboğlu'na ait olan filmin senaryosunu Şengül Boybaş kaleme aldı. Yapımcılığını Çağla Başak Çobanoğlu'nun üstlendiği filmin müziklerine Zeynep Alasya imza attı.