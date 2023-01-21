Sevinç Erbulak'tan Ömer'in başrol oyuncularına övgü

Star TV'de yayınlanan, başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar’ın yer aldığı Ömer gerek hikayesi gerek oyunculuklarıyla beğeni topladı.
Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki cami hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu edinen Ömer dizisi, her pazartesi izleyici karşısına çıkıyor.
Gökçe Bahadır'ın 'Gamze', Selahattin Paşalı'nın 'Ömer' karakterine hayat verdiği diziye usta oyuncu Sevinç Erbulak'tan övgü geldi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Erbulak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dudakları pörtlemiş, almı kırışmayan, cam suratlı oyuncuların Gökçe Bahadır’dan, poz kesmeden konuşamayan erkek oyuncuların Selahattin Paşalı’dan öğreneceği çok şey var" ifadelerini kullandı.
Sevinç Erbulak, sözlerini "Tekrarına denk geldim, ikisinden de gözlerimi alamadım. Ayrıca tüm ekibin ellerine sağlık. Yolu uzun olsun" diye noktaladı.
Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu ise Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer'in başrollerinden Gökçe Bahadır, dizi için "Açıkçası bu işin içinde olmak isteme sebeplerimden birisiydi bu hikaye ve çok özel bulduğum bir hikaye bu. Sanki seyirci de öyle bir bağ kurdu hissediyorum bizimle. Makyajım üstüne çok konuştuk ve istedik ki bu kadın olabildiğince doğal görünsün. Ben de en başından beri Gamze için öyle düşünmüştüm. Bu da sanırım oldu. Her şeyi dozunda bırakarak, neredeyse hakikaten makyajsız derecede bir yerde bıraktık. Ben Gamze'ye çok yakıştığını düşünüyorum" dedi.
Selahattin Paşalı ise Ömer dizisiyle alakalı "Farklı bir iş, farklı bir hikaye... Böyle bir açık da vardı bence. Oldukça da gerçek. Bizim kültürümüze, aile yapımıza çok yakın bir hikaye. Normalde belki diğer işlerde daha fazla aksiyon var her anlamda. Bizse bunun tam tersi, bu naif hikayeyi, bu naif insanları, anlara çok dikkat ederek çok gerçek bir yerden oynamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ömer dizisinin 2. bölümüne; Ömer ve Gamze arasındaki etkileşimin giderek artması ve Reşat'ın bundan duyduğu rahatsızlık damga vurdu.
Ömer ile Gamze'nin duygularına ve Reşat'ın hamlesine sosyal medyadan "Aşk engel tanımaz. İnşallah üzülmezsin Ömer", "Reşat'a kızıyorum bir yandan ama her baba öyle düşünür", "Reşat resmen baskın yaptı" gibi yorumlar yağdı.