Sil Baştan Kaynanam filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Sil Baştan Kaynanam filminin kadrosu ve konusu merak konusu oldu. Filmi ilk kez izleyecek olan sinema severler, Sil Baştan Kaynanam filminin oyuncularını araştırıyor. Peki, Sil Baştan Kaynanam filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Sil Baştan Kaynanam filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 1

Çekim yerleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Sil Baştan Kaynanam”, yerel atmosferiyle hem samimi hem eğlenceli bir romantik komedi sunuyor. Filmin çekildiği doğal mekanlar ve oyuncuların rol performansları, dikkat çekici öğeler arasında yer alıyor.


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Sil Baştan Kaynanam filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 2

SİL BAŞTAN OYUNCULARI

Alper Saldıran ve Algı Eke'nin başrollerini paylaştığı Sil Baştan Kaynanam filmin kadrosunda Zeynep Eronat, Asuman Dabak, Yeşim Dalgıçer, Gökçe Özyol, Ünal Yeter, Ömer Kurt, Barış Başar, Hakan Bulut, Irmak Aydın, Billur Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Emir Sefa Yıldırım ve Derya Şen gibi tanınmış oyuncular yer alıyor.

Sil Baştan Kaynanam filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 3

SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin tüm çekimleri Sivas’ta gerçekleştirildi.

Çevreye ait doğal ve tarihi atmosfer, Buruciye Medresesi, Gök Medrese, Sivas Kalesi gibi öne çıkan mekanlarda üretildi. Yönetmen Raşit Çelikezer, yerel halkın sıcak ilgisini ve şehrin sunduğu doğal ışığı atmosferin başarısında kilit unsur olarak vurguladı.

Sil Baştan Kaynanam filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? - 4

SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ KONUSU

Komedi türündeki filmde; konağın gelini Ceylan, hafızasını kaybetmesiyle tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Ceylan, kayınvalidesinin kötü davranışlarından kurtulmaya çalışırken, kocası Ünal da annesi ve karısının arasını bulmaya çalışır. Ancak bu sırada Ünal kendisini annesi ve karısı tarafından ezilirken bulur.

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