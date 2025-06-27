Sil Baştan Kaynanam filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ KONUSU

Komedi türündeki filmde; konağın gelini Ceylan, hafızasını kaybetmesiyle tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Ceylan, kayınvalidesinin kötü davranışlarından kurtulmaya çalışırken, kocası Ünal da annesi ve karısının arasını bulmaya çalışır. Ancak bu sırada Ünal kendisini annesi ve karısı tarafından ezilirken bulur.