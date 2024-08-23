Siyah Kalp dizisine dair ayrıntılar belli oldu: Siyah Kalp dizisi oyuncuları kimler?
TimsB Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği "Siyah Kalp" dizisinin çekimleri Kapadokya’da devam ederken setten ilk kareler ve tanıtım geldi. Peki, Siyah Kalp dizisi oyuncuları kimler? İşte Siyah Kalp dizisi konusu ve oyuncularına ilişkin ayrıntılar...
Siyah Kalp'ten ilk tanıtım geldi. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak.