Siyah Kalp dizisine dair ayrıntılar belli oldu: Siyah Kalp dizisi oyuncuları kimler?

TimsB Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği "Siyah Kalp" dizisinin çekimleri Kapadokya’da devam ederken setten ilk kareler ve tanıtım geldi. Peki, Siyah Kalp dizisi oyuncuları kimler? İşte Siyah Kalp dizisi konusu ve oyuncularına ilişkin ayrıntılar...

Siyah Kalp dizisine dair ayrıntılar belli oldu: Siyah Kalp dizisi oyuncuları kimler? - 1

Siyah Kalp'ten ilk tanıtım geldi. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak.

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Siyah Kalp dizisine dair ayrıntılar belli oldu: Siyah Kalp dizisi oyuncuları kimler? - 2

Dizi; hikayesi, dünyası ve yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla izleyicilerin ilgi odağı olacak. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizinin çekimleri Kapadokya’nın eşsiz atmosferinde başladı.

Siyah Kalp dizisine dair ayrıntılar belli oldu: Siyah Kalp dizisi oyuncuları kimler? - 3

SİYAH KALP DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Esra Dermancıoğlu (Hikmet), İlker Aksum (Tahsin), Genco Özak (Esat), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden değerli ve başarılı isimler yer alıyor.

Siyah Kalp dizisine dair ayrıntılar belli oldu: Siyah Kalp dizisi oyuncuları kimler? - 4

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelirler.
Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek’in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başaracaktır.

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