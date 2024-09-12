Siyah Kalp nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Siyah Kalp konusu ve oyuncu kadrosu
Siyah Kalp dizisi ekran macerasına başlıyor. Dizinin tanıtımları ardından ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Siyah Kalp konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntıları derledik.
Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak.