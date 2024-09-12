Siyah Kalp nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Siyah Kalp konusu ve oyuncu kadrosu

Siyah Kalp dizisi ekran macerasına başlıyor. Dizinin tanıtımları ardından ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Siyah Kalp nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Siyah Kalp konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntıları derledik.

Siyah Kalp nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Siyah Kalp konusu ve oyuncu kadrosu - 1

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak.

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Siyah Kalp nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Siyah Kalp konusu ve oyuncu kadrosu - 2

SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Esra Dermancıoğlu (Hikmet), İlker Aksum (Tahsin), Genco Özak (Esat), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden değerli ve başarılı isimler yer alıyor.

Siyah Kalp nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Siyah Kalp konusu ve oyuncu kadrosu - 3

SİYAH KALP KONUSU

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelirler.

Siyah Kalp nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Siyah Kalp konusu ve oyuncu kadrosu - 4

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek’in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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