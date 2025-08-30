Son Akşam Yemeği oyuncu kadrosu ve konusu

Cumhuriyet’in kuruluş sürecini beyazperdeye taşıyan “Son Akşam Yemeği” filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Film, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanından hemen önce Çankaya Köşkü’nde verilen tarihi akşam yemeğini merkezine alıyor.

Son Akşam Yemeği oyuncu kadrosu ve konusu - 1

Yönetmenliğini Levent Onan’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Engin Şenkan, Onur Tuna ve Azra Aksu’nun yer aldığı "Son Akşam Yemeği" filmi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir kez daha izleyicilerle buluşacak. Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde vizyona giren “Son Akşam Yemeği”, cumhuriyetin ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Son Akşam Yemeği oyuncu kadrosu ve konusu - 2

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI

Onur Tuna - Mustafa Kemal Paşa

Pelin Akil - Latife Hanım

Engin Şenkan - Ahir Usta

Azra Aksu - Elif

Tuba Daştan - Vecihe

Nehir Gökdemir - Nigar

Cemal Hünal - Komutan Wilson

Mustafa Kırantepe - Yakup

Necip Memilli - Mahmut

Aslı Tandoğan - Elif Annesi

Yasemin Baştan - Azize

Son Akşam Yemeği oyuncu kadrosu ve konusu - 3

SON AKŞAM YEMEĞİ KONUSU

Filmde; 28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir’e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik edecektir.

Son Akşam Yemeği oyuncu kadrosu ve konusu - 4

SON AKŞAM YEMEĞİ NEREDE ÇEKİLDİ?

"Son Akşam Yemeği"  filmi için Çankaya Köşkü adeta yeniden inşa edildi. Çekimlerin büyük bölümü Ciner Stüdyoları’ndaki sette yapılırken, arşiv fotoğraflarından yararlanılarak Çankaya Köşkü ve Ankara Garı gibi mekânların aslına uygun dekorları oluşturuldu.

DAHA FAZLA GÖSTER