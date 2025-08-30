Son Akşam Yemeği oyuncu kadrosu ve konusu
Cumhuriyet’in kuruluş sürecini beyazperdeye taşıyan “Son Akşam Yemeği” filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Film, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanından hemen önce Çankaya Köşkü’nde verilen tarihi akşam yemeğini merkezine alıyor.
Yönetmenliğini Levent Onan’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Engin Şenkan, Onur Tuna ve Azra Aksu’nun yer aldığı "Son Akşam Yemeği" filmi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir kez daha izleyicilerle buluşacak. Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde vizyona giren “Son Akşam Yemeği”, cumhuriyetin ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor.