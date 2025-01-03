Son bölüm finaline öpüşme sahnesi damga vurmuştu: Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını'nın 27 Aralık akşamı yayınlanan yeni bölümüne; Ferit ve Suna'nın ihaneti damga vurmuştu. Bölüm finalinde ikilinin öpüşmesi sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Dizideki yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler, 90. bölüm tarihini araştırıyor. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını 89. bölüme; Suna ve Ferit'in Seyran ile Abidin'e ihanet etmesi damga vurmuştu. İkilinin yakınlaşma sahnesine tanık olan izleyiciler, Yalı Çapkını 90. bölümünün yayımlanmasını bekliyor.