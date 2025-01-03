Son bölüm finaline öpüşme sahnesi damga vurmuştu: Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını'nın 27 Aralık akşamı yayınlanan yeni bölümüne; Ferit ve Suna'nın ihaneti damga vurmuştu. Bölüm finalinde ikilinin öpüşmesi sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Dizideki yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler, 90. bölüm tarihini araştırıyor. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Son bölüm finaline öpüşme sahnesi damga vurmuştu: Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? - 1

Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını 89. bölüme; Suna ve Ferit'in Seyran ile Abidin'e ihanet etmesi damga vurmuştu. İkilinin yakınlaşma sahnesine tanık olan izleyiciler, Yalı Çapkını 90. bölümünün yayımlanmasını bekliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Son bölüm finaline öpüşme sahnesi damga vurmuştu: Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? - 2

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

27 Aralık Cuma akşamı 89. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü, yılbaşı haftası dolayısıyla bu hafta yayınlanmayacak. Yalı Çapkını 90. bölümün 1 haftalık aranın ardından 10 Ocak 2025 tarihinde izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Son bölüm finaline öpüşme sahnesi damga vurmuştu: Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? - 3

YALI ÇAPKINI 90.BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Halis Ağa’nın emirlerine karşı gelerek ölümle burun buruna bir çatışmaya girer ve bu süreçte, kendini ispatlama arzusuyla baş başa kalır. Ancak ailesinin müdahalesi, Ferit’i hem fiziksel hem de duygusal olarak sarsar. Seyran, Ferit’in hayatını tehlikeye atmasına karşı çıkarken, onunla arasındaki ilişkiyi yeniden sorgular.

Son bölüm finaline öpüşme sahnesi damga vurmuştu: Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? - 4

Aile içinde ipotek krizi patlak verirken, Seyran ve Suna’nın geçmişte aldığı kararların sonuçları gün yüzüne çıkar. Aile bağları ve sorumluluklar altında ezilen Ferit ve Suna arasında yaşananlar, hayatlarındaki tüm dengeleri derinden sarsacak.

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