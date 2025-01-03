Son bölüm finaline öpüşme sahnesi damga vurmuştu: Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 90.BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Halis Ağa’nın emirlerine karşı gelerek ölümle burun buruna bir çatışmaya girer ve bu süreçte, kendini ispatlama arzusuyla baş başa kalır. Ancak ailesinin müdahalesi, Ferit’i hem fiziksel hem de duygusal olarak sarsar. Seyran, Ferit’in hayatını tehlikeye atmasına karşı çıkarken, onunla arasındaki ilişkiyi yeniden sorgular.