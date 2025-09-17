Soruşturma başlatılmıştı: Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bu hafta yayınlanacak mı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) hakkında "toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama" iddiasıyla inceleme başlatılan Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili gelişmeler dizinin izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Dizinin 105. bölüm fragmanı da tüm bu gelişmeler ardından yayından kaldırıldı.