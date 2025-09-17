Soruşturma başlatılmıştı: Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bu hafta yayınlanacak mı?

RTÜK'ün hakkında inceleme başlattığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm tanıtımı platformlardan kaldırıldı. Bu gelişme ardından dizinin yeni bölüm akıbeti gündeme geldi. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bu hafta yayınlanacak mı?

Soruşturma başlatılmıştı: Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bu hafta yayınlanacak mı? - 1

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) hakkında "toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama" iddiasıyla inceleme başlatılan Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili gelişmeler dizinin izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Dizinin 105. bölüm fragmanı da tüm bu gelişmeler ardından yayından kaldırıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Soruşturma başlatılmıştı: Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bu hafta yayınlanacak mı? - 2

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş, X hesabından Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunun yeniden yazıldığını açıkladı. Altuntaş, "Kızılcık Şerbeti yeni bölümü yayınlanacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Sadece Doğa - Firaz kısmında değişikliğe gidildiği Kızılcık Şerbeti 105. bölümünün 19 Eylül Cuma günü yayınlanacağı öğrenildi.

Soruşturma başlatılmıştı: Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bu hafta yayınlanacak mı? - 3

RTÜK BAŞKANI DUYURMUŞTU

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dün (14 Eylül Pazar) X hesabından yaptığı paylaşımda Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında kendilerine gelen şikayetleri değerlendirdiklerini belirtmişti.

Soruşturma başlatılmıştı: Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bu hafta yayınlanacak mı? - 4

Şahin, şunlara yer vermişti:

"Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır."

DAHA FAZLA GÖSTER