Sosyal medya TikTok'tan tanıştığı sevgilisi tarafından dolandırılan Doğan Daşkın'ı konuşuyor: Muhabbet kuşu, kuzusu ve porselenleriyle kayıplara karıştı

BAŞKASIYLA EVLİLİK YOLUNDA OLDUĞUNU AÇIKLADI

Fatma Hanım iddialar üzerine canlı yayına bağlandı. İddiaları yalanlayan ve başkasıyla evlilik yolunda olduğunu ifade eden Fatma Hanım;

"Çalışmıyordu. Yardımcı oldum. Giden hep benden oldu. Ben kendime ait olan şeyleri aldım. Benim hakkımda şikayette bulunuyor. Ben de onun hakkında suç duyurusunda bulunacağım." dedi.