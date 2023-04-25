Sosyal medya TikTok'tan tanıştığı sevgilisi tarafından dolandırılan Doğan Daşkın'ı konuşuyor: Muhabbet kuşu, kuzusu ve porselenleriyle kayıplara karıştı

TikTok'tan tanıştığı Fatma Şirin isimli kadın tarafından dolandırılan Doğan Daşkın, Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Muhabbet kuşu, kuzusu ve porselenleri dahil her şeyinden olduğunu söyleyen Daşkın, stüdyoda gözyaşlarına boğuldu.

Sosyal medya TikTok'tan tanıştığı sevgilisi tarafından dolandırılan Doğan Daşkın'ı konuşuyor: Muhabbet kuşu, kuzusu ve porselenleriyle kayıplara karıştı - 1

9 aydır beraber yaşadığı 16 yaş küçük sevgilisi, kuzuları, kuşları tası toprağı toplayıp ortadan kaybolunca Aksaray'dan çıkıp İstanbul'a Müge Anlı'ya koştu. Hayvanları çok sevdiğini söylediği için hayvan aldığını, eşyalar aldığını söyleyen Doğan Daşkın kıyafetlerine kadar çalındığını ve ailesinin yüzüne bakamadığını anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

Sosyal medya TikTok'tan tanıştığı sevgilisi tarafından dolandırılan Doğan Daşkın'ı konuşuyor: Muhabbet kuşu, kuzusu ve porselenleriyle kayıplara karıştı - 2

Sevgilisi Fatma'ya doğum günü hediyesi olarak muhabbet kuşu alan Doğan "Birine benim diğerine onun adını vermiştik. Giderken her şeyimle birlikte muhabbet kuşlarımı ve kuzularımı da almış. Kıyafetlerim, eşyalarım, hepsi gitti." dedi.

Sosyal medya TikTok'tan tanıştığı sevgilisi tarafından dolandırılan Doğan Daşkın'ı konuşuyor: Muhabbet kuşu, kuzusu ve porselenleriyle kayıplara karıştı - 3

"GELSE DE KABULÜMDÜR"

Daşçın; "Bana başkasını adıyla seslense de dolandırsa da ben onu seviyorum. Gelse kabulümdür." deyince Müge Anlı ve stüdyodakiler sinirlerine hakim olmakta güçlük çekti.

Sosyal medya TikTok'tan tanıştığı sevgilisi tarafından dolandırılan Doğan Daşkın'ı konuşuyor: Muhabbet kuşu, kuzusu ve porselenleriyle kayıplara karıştı - 4

BAŞKASIYLA EVLİLİK YOLUNDA OLDUĞUNU AÇIKLADI

Fatma Hanım iddialar üzerine canlı yayına bağlandı. İddiaları yalanlayan ve başkasıyla evlilik yolunda olduğunu ifade eden Fatma Hanım;
"Çalışmıyordu. Yardımcı oldum. Giden hep benden oldu. Ben kendime ait olan şeyleri aldım. Benim hakkımda şikayette bulunuyor. Ben de onun hakkında suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

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