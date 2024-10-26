Star TV'den yeni dizi: Şehrazat geliyor
Yalı Çapkını, Sahipsizler gibi sevilen yapımları izleyiciyle buluşturan Star TV, yeni dizi projesini duyurdu. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği "Şehrazat" dizisi için hazırlıklar başladı. Okuma provası yapılan dizinin kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar gibi isimler bulunuyor. İşte Star TV'nin yeni dizisi "Şehrazat" hakkında merak edilenler...
Birbirinden başarılı yapımları izleyiciyle buluşturan Star TV, yeni dizisini duyurdu.
Çok yakında ekrana gelecek olan Şehrazat dizisinin okuma provası gerçekleştirildi.