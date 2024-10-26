Star TV'den yeni dizi: Şehrazat geliyor

Yalı Çapkını, Sahipsizler gibi sevilen yapımları izleyiciyle buluşturan Star TV, yeni dizi projesini duyurdu. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği "Şehrazat" dizisi için hazırlıklar başladı. Okuma provası yapılan dizinin kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar gibi isimler bulunuyor. İşte Star TV'nin yeni dizisi "Şehrazat" hakkında merak edilenler...

Star TV'den yeni dizi: Şehrazat geliyor - 1

Birbirinden başarılı yapımları izleyiciyle buluşturan Star TV, yeni dizisini duyurdu.

Çok yakında ekrana gelecek olan Şehrazat dizisinin okuma provası gerçekleştirildi.

N-LIFE HABERLERİ

Star TV'den yeni dizi: Şehrazat geliyor - 2

ŞEHRAZAT'IN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Star’ın merakla beklenen yeni dizisinin kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.

Star TV'den yeni dizi: Şehrazat geliyor - 3

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran "Şehrazat"ın yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor.

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı‘nın üstlendiği Şehrazat’ın senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.

Star TV'den yeni dizi: Şehrazat geliyor - 4

ŞEHRAZAT DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Star TV'den yeni dizi: Şehrazat geliyor - 5

ÇOK YAKINDA STAR TV'DE

Star’ın yeni ve iddialı dizisi Şehrazat, yakında Star’da ekranlara gelecek.

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