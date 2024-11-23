Star TV'den yeni dizi: Sen Ağlama İstanbul'dan ilk tanıtım

Çekimleri devam eden Sen Ağlama İstanbul'un konusu ise şöyle;



İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder.



Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.