Star TV'den yeni dizi: Sen Ağlama İstanbul'dan ilk tanıtım

Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi "Sen Ağlama İstanbul" için geri sayım başladı. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Burcu Cavrar'ın paylaştığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Sen Ağlama İstanbul çok yakında Star'da...

Star TV'den yeni dizi: Sen Ağlama İstanbul'dan ilk tanıtım - 1

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı'nın oturduğu "Sen Ağlama İstanbul" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

N-LIFE HABERLERİ

Star TV'den yeni dizi: Sen Ağlama İstanbul'dan ilk tanıtım - 2

İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar'ın başrolleri paylaştığı dizinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.

Star TV'den yeni dizi: Sen Ağlama İstanbul'dan ilk tanıtım - 3

Dönem dizisi olarak izleyiciyle buluşacak olan Şehrazat dizisinin kadrosunda; Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.

Star TV'den yeni dizi: Sen Ağlama İstanbul'dan ilk tanıtım - 4

Çekimleri devam eden Sen Ağlama İstanbul'un konusu ise şöyle;

İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder.

Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Star TV'den yeni dizi: Sen Ağlama İstanbul'dan ilk tanıtım - 5

Merakla beklenen yeni dizi "Sen Ağlama İstanbul", yakında Star’da…

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