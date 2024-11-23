Star TV'den yeni dizi: Sen Ağlama İstanbul'dan ilk tanıtım
Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi "Sen Ağlama İstanbul" için geri sayım başladı. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Burcu Cavrar'ın paylaştığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Sen Ağlama İstanbul çok yakında Star'da...
Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı'nın oturduğu "Sen Ağlama İstanbul" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.