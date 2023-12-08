Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni reytinglerde birinci sırada

Başrollerini Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in paylaştığı "Sakla Beni", perşembe akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dün akşam 6. bölümüyle ekranlara gelen dizi, reytinglerde birinci sıraya yerleşti.

Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni reytinglerde birinci sırada - 1

Star TV'nin sevilen dizisi "Sakla Beni", 7 Aralık Perşembe akşamı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı diziye Naz ile evlense de İncila'dan vazgeçemeyen Mete'nin onu durdurmaya çalışması damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni reytinglerde birinci sırada - 2

REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU

Star TV'de izleyiciyle buluşan dizi 7 Aralık Perşembe akşamı reyting sıralamasında en üst sırada yer aldı.

"Sakla Beni", Total'de birinci olarak perşembe akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni reytinglerde birinci sırada - 3

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dün akşam yayınlanan "Sakla Beni"nin 6. bölümünde; Mete'nin İncila'dan vazgeçememesi ve Naz için daha zor günlerin başlaması dikkat çekti.

 Mete'nin kaçalım teklifine yanıt veren İncila, "Varım desem, Naz'ı öylece bırakıp gidebilir misin? Gidemezsin, ne sen yapabilirsin ne ben. Naz'ı öyle hayatımızdan çıkaramayız. Eğer bunu yaparsak acısı çok büyük olur, hayat bizden hesabını sorar. Asıl ihanet bu olur, ömrümüzün sonuna kadar kendimizi affedemeyiz" dedi.

Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni reytinglerde birinci sırada - 4

Mete, "Böyle de olmuyor" deyince İncila, "İşte bu yüzden beni bırakmak zorundasın. Ben gitmek zorundayım. İnan bana, hepimiz için en doğrusu bu" deyip onun yanağına bir öpücük kondurdu.

Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni reytinglerde birinci sırada - 5

METE VE NAZ'IN EVLİLİK KORKUSU

Annesinin Mete'yi bulamamasıyla sinirlenen Naz, gelin odasından çıkıp onu aramaya başladı. Mete'yi bulan Naz, "Benden önce davrandın değil mi? Zaman azaldıkça gerildin" dedi.

"Bunu yapmak istediğimize emin miyiz?" diyen Mete'yi duyan Filiz ise damadına kızarken Naz onu yolladı. "Sorun ben miyim evlilik mi?" diye sorup Mete'nin yanına oturan Naz, kendisinin de korktuğunu itiraf etti. Ardından da "İstersen kaçalım beraber" dedi.

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Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni reytinglerde birinci sırada - 6

SAKLA BENİ KADROSU

Yapımını OGM Pictures’ın, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi isimler yer alıyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni reytinglerde birinci sırada - 7

SAKLA BENİ KONUSU

"Sakla Beni"de Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz’ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila’nın ansızın Mete’nin karşısına çıkması, Mete’nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur.

İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz’ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete’nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?

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