Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni reytinglerde birinci sırada
Başrollerini Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in paylaştığı "Sakla Beni", perşembe akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dün akşam 6. bölümüyle ekranlara gelen dizi, reytinglerde birinci sıraya yerleşti.
Star TV'nin sevilen dizisi "Sakla Beni", 7 Aralık Perşembe akşamı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı diziye Naz ile evlense de İncila'dan vazgeçemeyen Mete'nin onu durdurmaya çalışması damga vurdu.