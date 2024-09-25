Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in oyuncu kadrosu açıklandı (Sahipsizler dizisinin oyuncuları ve konusu)

Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. İlk tanıtımla birlikte Sahipsizler'in oyuncu kadrosu açıklandı. Kadroda Kuru Otler Üstüne filminin çocuk oyuncusu Ece Bağcı da yer alıyor. İşte Sahipsizler dizisinin oyuncuları ve konusuna ilişkin ayrıntılar...

Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in oyuncu kadrosu açıklandı (Sahipsizler dizisinin oyuncuları ve konusu) - 1

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını yürüttüğü Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

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Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in oyuncu kadrosu açıklandı (Sahipsizler dizisinin oyuncuları ve konusu) - 2

SAHİPSİZLER KONUSU

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in oyuncu kadrosu açıklandı (Sahipsizler dizisinin oyuncuları ve konusu) - 3

Anne babalarını bir gece içinde, ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesidir. Hikâye İstanbul’da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkları vardır. Bu imkânsız aşk İstanbul’dan çok uzakta, Mardin’in bir köyünde başlar.

Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Kendileri de henüz gerçek anlamda yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’ın iyiliği uğruna erkenden büyümek zorunda kalan çocuklardır. Bütün hikâye Mardin’de, masum bir aşkla başlamıştır. İstanbul ise kardeşleri için her şeyi yapmaya ant içen bu üçlüyü çok çetin sınavlara sokacaktır…



Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in oyuncu kadrosu açıklandı (Sahipsizler dizisinin oyuncuları ve konusu) - 4

SAHİPSİZLER OYUNCULARI KİMLER?

Star’ın merakla beklenen yeni dizisinin kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan yer alıyor.

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