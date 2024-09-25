Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in oyuncu kadrosu açıklandı (Sahipsizler dizisinin oyuncuları ve konusu)
Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. İlk tanıtımla birlikte Sahipsizler'in oyuncu kadrosu açıklandı. Kadroda Kuru Otler Üstüne filminin çocuk oyuncusu Ece Bağcı da yer alıyor. İşte Sahipsizler dizisinin oyuncuları ve konusuna ilişkin ayrıntılar...
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını yürüttüğü Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.