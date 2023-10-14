Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu

Çok yakında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Sakla Beni dizisi güçlü kadrosu ve senaryosuyla dikkat çekiyor. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrollerini paylaştığı dizinin bölüm fotoğrafları yayınlandı. Yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin konusu ise merak konusu oldu. Sakla Beni'nin yayınlanan ilk tanıtımı sosyal medyada ses getirdi.

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu - 1

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı yayınlandı.

İlgi çekici hikayesi, renkli dünyası ve başarılı oyunculukların sinyallerini veren tanıtım sosyal medyada ses getirdi.

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Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu - 2

Naz, Mete ve İncila'nın hikayesinin anlatılacağı dizinin tanıtımında; Mete'nin İncila ile karşılaşması ve onu evine yemeğe çağırması dikkat çekti

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu - 3

SAKLA BENİ'NİN KONUSU

İzleyiciyle buluşmak için gün sayan dizide Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu - 4

Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar.

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu - 5

Fakat Naz’ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila’nın ansızın Mete’nin karşısına çıkması, Mete’nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur.

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu - 6

İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz’ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete’nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu - 7

Yapımını OGM Pictures’ın, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

Star’ın merakla beklenen yeni dizisi Sakla Beni, yakında Star’da.

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu - 8
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu - 9
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu - 10
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu - 11
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