Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu
Çok yakında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Sakla Beni dizisi güçlü kadrosu ve senaryosuyla dikkat çekiyor. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrollerini paylaştığı dizinin bölüm fotoğrafları yayınlandı. Yakında izleyiciyle buluşacak olan dizinin konusu ise merak konusu oldu. Sakla Beni'nin yayınlanan ilk tanıtımı sosyal medyada ses getirdi.
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin tanıtımı yayınlandı.
İlgi çekici hikayesi, renkli dünyası ve başarılı oyunculukların sinyallerini veren tanıtım sosyal medyada ses getirdi.