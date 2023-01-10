Star'ın yeni dizisi Ömer'e büyük ilgi

Star TV ekranlarının yeni dizisi ‘Ömer’ 9 Ocak Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı dizinin ilk bölümü izleyiciden büyük ilgi gördü.
İlk bölümüyle sosyal medyada beğeni toplayan Ömer, Twitter’da TT listesinde yer aldı. Dizinin 2.bölüm tanıtımı da şimdiden büyük merak uyandırdı.
Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.
Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.
Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.
Ömer' dizisi, 9 Ocak Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı; kadrosunda Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner gibi oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümüne Ömer ve Gamze’nin tanışması ve birbirinden etkilenmesi damga vurdu. İlk bölüme dair detayları öğrenmek için tıklayın...
Star TV'nin yeni dizisi Ömer, 16 Ocak Pazartesi akşamı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Güçlü kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla dikkat çeken diziden yeni bir fragman geldi. Fragmanı izlemek için tıklayın...