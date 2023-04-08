Süleyman Çakır 19. ölüm yıl dönümünde unutulmadı: Süleyman Çakır neden öldü?

Süleyman Çakır'ın neden öldüğü, sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Dizide, 8 Nisan 2004 tarihinde ölmesi nedeniyle her yıl ölüm yıl dönümü kutlanan Süleyman Çakır, yine unutulmadı. Twitter'da gündem olan Süleyman Çakır'ın dizideki karakteri hakkında bilgiler ve ölüm nedeni merak ediliyor. Peki, Süleyman Çakır kimdir ve neden öldü?
Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir.
Süleyman Çakır, 1964 yılında doğar. Küçük yaştayken cami avlusunda babasının vurulduğuna şahit olur. Babasının vefatından sonra annesinin yaptığı nohut pilavı satarak hem kız kardeşi Derya'ya hem de annesi Emine Çakır'a bakar.
Satış yaptığı bir gün kız kardeşine zor kullanan bir zabıtayı öldürür. Hapse girince annesi ve kız kardeşine bakacak kimse kalmaz. Çakır, hapiste Duran Emmi ile tanışınca Duran Emmi ona ve ailesine kol kanat gerer.
Süleyman Çakır, Duran Emmi aracılığıyla mafyaya girer ve namı büyük bir kabadayı olur. Çakır, armatör Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenir ve iki çocuğu olur.
Zararlı maddeye savaş açan ve İstanbul'da bir konferansta Baron'a suikast düzenlenleyen Süleyman Çakır, Kurtlar Konseyi'nin hedefi haline gelir. Baron Mehmet Karahanlı, Testere Necmi'den Cerrahpaşalı Halit'in Süleyman Çakır'ı öldürmesini ister.
Halit tarafından pusuya düşürülerek ağır yaralananan Süleyman Çakır, tüm müdahalelere rağmen 8 Nisan 2004'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeder.
Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır.
Örneğin, bazı izleyiciler Çakır karakteri diziden çıktıktan sonra diziyi seyretmeyi bırakmışlardır. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur.
O dönemde dizinin yönetmeni olan Osman Sınav konuya açıklık getirmiştir: Sınav, Oktay Kaynarca'nın zaten diziden ayrılacağını ama bunu dizinin işleyişi bakımından daha erkene alındığını, Oktay Kaynarca ile herhangi bir sorununun olmadığını açıklamıştır.