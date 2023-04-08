Süleyman Çakır 19. ölüm yıl dönümünde unutulmadı: Süleyman Çakır neden öldü?

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir.



Süleyman Çakır, 1964 yılında doğar. Küçük yaştayken cami avlusunda babasının vurulduğuna şahit olur. Babasının vefatından sonra annesinin yaptığı nohut pilavı satarak hem kız kardeşi Derya'ya hem de annesi Emine Çakır'a bakar.



Satış yaptığı bir gün kız kardeşine zor kullanan bir zabıtayı öldürür. Hapse girince annesi ve kız kardeşine bakacak kimse kalmaz. Çakır, hapiste Duran Emmi ile tanışınca Duran Emmi ona ve ailesine kol kanat gerer.



Süleyman Çakır, Duran Emmi aracılığıyla mafyaya girer ve namı büyük bir kabadayı olur. Çakır, armatör Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenir ve iki çocuğu olur.